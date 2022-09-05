Надежда Бабкина платит колоссальные деньги за обучение внука

Певица и ведущая Надежда Бабкина отправила учиться внука в элитную гимназию. 1 сентября многие знаменитости повели своих детей в школу. Праздничными кадрами звезды делились в социальных сетях. Так, Надежда Бабкина в пятый раз посетила праздничную линейку. В первый класс элитной подмосковной школы пошла младшая внучка народной артистки Марфа. Известно, что учебное заведение для семилетней девочки певица выбирала лично. Также в этой школе учатся старшие внуки Бабкиной Георгий и Вера. Примечательно, что стоимость обучения в гимназии составляет 700 тысяч в год за ребенка. Обучение в лицее проходит сразу на двух языках — русском и английском. Для того, чтобы в первый раз отвести Марфу в школу Надежде пришлось проснуться в 6 утра. Внучка испугалась, что опоздает, поэтому разбудила певицу. Бабкина объяснила свое желание посетить торжественное мероприятие так: «То ли во мне еще детство не погасло слава богу! И это хорошо, когда у каждого взрослого есть то самое детство».К слову, Надежда Георгиевна призналась, что помогла внучке собраться к линейке. Певица даже сделала Марфе небольшой макияж. По словам Бабкиной, внучка сама попросила ее «навести красоту». Певица не стала отказывать девочке: «Ну я делаю так аккуратно, пальчиком прикасаюсь к щечкам, бровкам, губкам. Говорю: «Смотри на себя в зеркало». А она отвечает: «Какая я красивая»». Бабкина отметила, что участвовала в сборах детей в школу. Певица приобрела внукам школьную форму и верхнюю одежду. Также в передаче «Ты не поверишь!» народная артистка рассказала, что подготовила для первоклассницы исторический альбом в подарок. Отметим, что Надежда Георгиевна рассказала, как учатся ее внуки и какими талантами они обладают. «Георгий — он такой романтик, творческий человек. Вера — она такая поджарая, усидчивая левша. Плачет, но добьется своего, и я в ней узнаю черты своего характера. А про Марфу трудно сказать, куда она больше будет склонна, не знаю. Хотя она уже читает и английский прекрасно знает», — заявила Бабкина в шоу «Ты не поверишь!».