Наташу Королеву раскритиковали за танцы в сортире

Певица Наташа Королева в очередной раз шокировала эпатажной выходкой. Артистка, которая обижается за пристальное внимание к своей жизни, в очередной раз дала повод для обсуждения. На этот раз она устроила страстные пляски в туалете под хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября». «Новая рубрика — танцы в тубзике», — провозгласила любящая безудержное веселье исполнительница «Желтых тюльпанов». Сначала 49-летняя Наташа изо всех сил извивалась у зеркала одна, пытаясь выдавить из себя сексуальность, а потом подключила свою подругу, у которой это получалось гораздо лучше. А все потому, что она занимается с известным танцором Евгением Папунаишвили.«Ты не зря к Жеке ходишь. Пластичненькая такая стала, молодец. Женя, тебе привет от нас! И я начинаю заниматься тоже», — пообещала Королева в камеру. Подписчики в комментариях не оценили ни потуги супруги стриптизера Тарзана на эротичность в кадре, ни ее порыв профессионально заняться хореографией. Они посчитали, что туалет не то место, где стоит танцевать, да еще и выкладывать все это во всемирную паутину. «От желания хоть как-то держаться на плаву теряет и стыд, и совесть», — пишут в Telegram артистки. И делают вывод, что там, где она находится при съемках ролика, «самое ей место».