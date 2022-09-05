Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
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Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Наиболее высокая доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство в потребительских расходах в прошлом году была зафиксирована в Камчатском крае, Карелии и Магаданской области. В Дагестане, наоборот, эти расходы оказались самыми низкими, как и в Ингушетии и Севастополе, пишет РИА Новости.

Рост расходов наблюдается после падения 2020-го, обусловленного пандемией COVID-19. По итогам 2021-го повышение оказалось на уровне 10%. Доля затрат на ЖКХ в структуре потребительских расходов почти не изменилась, но увеличение произошло в абсолютных значениях.


В регионах значение показателя изменяется в диапазоне от 5,6% до 14,2%. Различия обусловлены влиянием величины тарифов на услуги ЖКХ, уровнем совокупных потребительских расходов семей, объемом потребления услуг.

По итогам минувшего года самая низкая доля затрат на ЖКХ составила 5,6% - в Дагестане. Самая высокая - 14,2% - на Камчатке. Кроме того, высокая доля зафиксирована в Карелии и Магаданской области - по 13%. Более 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 53 российских субъектов.

В 46 регионах доля расходов на ЖКХ по сравнению с 2020 годом выросла. Наиболее существенный рост доли произошел в Карелии (+2,4 пункта), Чечне (+2,3 пункта) и Архангельской области (+2,2 пункта). В Самарской области и в Республике Саха (Якутия) — доля затрат на ЖКУ не изменилась.

С 1 июля тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства были проиндексированы на 4% – это средний показатель по России. Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги пересчитываются для каждого отдельно взятого региона.

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По материалам: uposters.ru

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