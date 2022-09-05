Немецкие либералы нашли способ сократить зависимость от российского газа

Вадим Карасев

Немецкие либералы предложили разрешить добычу сланцевого газа на территории страны

Свободная демократическая партия (FDP) Германии, придерживающаяся позиций классического либерализма, предложила отменить запрет на добычу сланцевого газа в стране, поскольку он больше не соответствует политическим реалиям. Об этом на пресс-конференции после съезда партии заявил ее председатель в нижнесаксонском парламенте Штефан Биркнер, передает РИА Новости.

По его словам, эксплуатация собственных ресурсов, в первую очередь в исключительной экономической зоне и прибрежных водах Балтийского моря, станет дополнительным способом снизить зависимость от поставок из России. Если Германия импортирует сжиженный природный газ (СПГ) из сланцев, заметил политик, то дискуссия по собственной добыче необходима.

В настоящее время в стране в рамках коалиционного договора действуют запреты на эксплуатацию шельфа. Биркнер подчеркнул, что этот договор более не соответствует духу времени.

До этого парламентская группа FDP выступил за демонтаж газопровода «Северный поток-2», который был полностью построен, но так и не введен в эксплуатацию из-за начала действий российской армии на территории Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Европе воспользоваться украинскими подземными газовыми хранилищами (ПХГ), чтобы накопить больший запас перед зимним периодом. Недостаточная мощность европейских ПХГ остается одним из слабых мест Евросоюза в энергетическом противостоянии с Россией. Тем не менее в последнее время европейские политики выражают уверенность в возможности выдержать предстоящую зиму даже в случае, если «Газпром» полностью остановит поставки.

Российские власти отказываются верить в то, что ЕС сможет обойтись без поставок «Газпрома». Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал руководство европейских стран подумать о своих гражданах, которым придется больше платить за газ, а президент России Владимир Путин напомнил, что из-за отказа Европа сорвет собственные экологические планы.