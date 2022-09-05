Нигерия и Binance создадут свободную зону с фокусом на блокчейне

Власти Нигерии и криптовалютная биржа Binance ведут переговоры о создании свободной цифровой экономической зоны, которая поможет предпринимателям ускорить внедрение блокчейн-технологий в регионе. Об этом пишет Bloomberg.

Партнерство направлено на создание цифрового хаба, «аналогичного виртуальной свободной зоне Дубая», согласно заявлению Управления зон экспортной переработки Нигерии.

Власти страны стремятся диверсифицировать экономику, сократив ее зависимость от добычи сырой нефти за счет цифровых технологий. Драйвером инноваций призвано стать активное и молодое население.

Напомним, в феврале 2021 года ЦБ Нигерии запретил коммерческим финансовым учреждениям предоставлять услуги криптовалютным биржам и компаниям, работающим с цифровыми активами.

Позднее Сенат предложил центробанку регулировать отрасль, а не ограничивать ее.

В мае 2022 года SEC Нигерии приравняла криптовалюты к ценным бумагам.

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