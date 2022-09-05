Нигерия и Binance создадут свободную зону с фокусом на блокчейне
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нигерия и Binance создадут свободную зону с фокусом на блокчейне

Нигерия и Binance создадут свободную зону с фокусом на блокчейне


Власти Нигерии и криптовалютная биржа Binance ведут переговоры о создании свободной цифровой экономической зоны, которая поможет предпринимателям ускорить внедрение блокчейн-технологий в регионе. Об этом пишет Bloomberg.


Партнерство направлено на создание цифрового хаба, «аналогичного виртуальной свободной зоне Дубая», согласно заявлению Управления зон экспортной переработки Нигерии.


Власти страны стремятся диверсифицировать экономику, сократив ее зависимость от добычи сырой нефти за счет цифровых технологий. Драйвером инноваций призвано стать активное и молодое население.


Напомним, в феврале 2021 года ЦБ Нигерии запретил коммерческим финансовым учреждениям предоставлять услуги криптовалютным биржам и компаниям, работающим с цифровыми активами.


Позднее Сенат предложил центробанку регулировать отрасль, а не ограничивать ее.


В мае 2022 года  SEC Нигерии приравняла криптовалюты к ценным бумагам.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика binance, нигерия, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Стали известны сериалы с наибольшим числом полученных наград «Эмми»
Стали известны сериалы с наибольшим числом полученных наград «Эмми»
Нигерия и Binance создадут свободную зону с фокусом на блокчейне
Нигерия и Binance создадут свободную зону с фокусом на блокчейне
Коту плевать, когда вы на работе
Коту плевать, когда вы на работе
Власти ДНР обязали вести аккаунты в «Одноклассниках»
Власти ДНР обязали вести аккаунты в «Одноклассниках»
Meta разработала ИИ для «чтения мыслей»
Meta разработала ИИ для «чтения мыслей»
Мосбиржа возобновила торги на валютном рынке
Мосбиржа возобновила торги на валютном рынке
Кремль оценил перспективы изменения отношений с Британией после смены премьера
Кремль оценил перспективы изменения отношений с Британией после смены
В польской деревне XVII века женщину похоронили с серпом на шее и замком на ноге
В польской деревне XVII века женщину похоронили с серпом на шее и
Off-duty: Дженнифер Лопес с дочерью Эммой и Беном Аффлеком на фестивале в Малибу
Off-duty: Дженнифер Лопес с дочерью Эммой и Беном Аффлеком на
Горина очень благодарна Безусу за поездку на Кавказ
Горина очень благодарна Безусу за поездку на Кавказ
Суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»
Суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»
День Евтихия 6 сентября богат интересными приметами, традициями и поверьями
День Евтихия 6 сентября богат интересными приметами, традициями и

Топ на сегодня

В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер
В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей —
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического форума
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического
Основатель криптобиржи Hodl Hodl запустит кредитную платформу Debifi
Основатель криптобиржи Hodl Hodl запустит кредитную платформу Debifi
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со

Еще по теме

СМИ: ЦБ Нигерии обязал закрыть счета, связанные с торговлей криптовалютами
Объем транзакций CBDC Нигерии превысил $9 млн
В Нигерии призвали внести ясность в регулирование криптовалют
Binance отозвала заявку на получение лицензии в Сингапуре