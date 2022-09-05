Вадим Карасев

NYP: Nirvana выиграла суд против «голого мальчика» с обложки альбома Nevermind

Музыкальная группа Nirvana вновь выиграла суд по делу о детской порнографии. Суд отклонил повторный иск Спенсера Элдена, чья фотография использовалась в качестве обложки для альбома Nevermind. Об этом сообщает издание New York Post.

31-летний Элден утверждает, что снимок, на котором четырехмесячный американец запечатлен в обнаженном виде, плывущим под водой к долларовой купюре на рыбьем крючке, является детской порнографией. Однако судья отметил, что Элден слишком долго ждал, прежде чем начать разбирательство.

Это второй подобный иск Элдена к Nirvana. О первом иске с его стороны стало известно в августе 2021 года. Мужчина утверждал, что из-за появления на обложке пластинки во время взросления он испытывал стресс, который нанес ему «пожизненный ущерб». В результате ему приходилось обращаться за помощью к врачам.

Американец подал иск против множества ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также наследников покойного Курта Кобейна и фотографа обложки. Мужчина требовал не менее 150 тысяч долларов от каждого из них. При этом название альбома выбито на его груди, а фотографию он воссоздал в 2016 году. Таким образом мужчина хотел отдать дань уважения записи по случаю ее 25-летнего юбилея.

