Nirvana выиграла суд против «голого мальчика» с обложки альбома Nevermind
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Nirvana выиграла суд против «голого мальчика» с обложки альбома Nevermind

Nirvana выиграла суд против «голого мальчика» с обложки альбома NevermindNYP: Nirvana выиграла суд против «голого мальчика» с обложки альбома Nevermind

Музыкальная группа Nirvana вновь выиграла суд по делу о детской порнографии. Суд отклонил повторный иск Спенсера Элдена, чья фотография использовалась в качестве обложки для альбома Nevermind. Об этом сообщает издание New York Post.

31-летний Элден утверждает, что снимок, на котором четырехмесячный американец запечатлен в обнаженном виде, плывущим под водой к долларовой купюре на рыбьем крючке, является детской порнографией. Однако судья отметил, что Элден слишком долго ждал, прежде чем начать разбирательство.

Это второй подобный иск Элдена к Nirvana. О первом иске с его стороны стало известно в августе 2021 года. Мужчина утверждал, что из-за появления на обложке пластинки во время взросления он испытывал стресс, который нанес ему «пожизненный ущерб». В результате ему приходилось обращаться за помощью к врачам.

Американец подал иск против множества ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также наследников покойного Курта Кобейна и фотографа обложки. Мужчина требовал не менее 150 тысяч долларов от каждого из них. При этом название альбома выбито на его груди, а фотографию он воссоздал в 2016 году. Таким образом мужчина хотел отдать дань уважения записи по случаю ее 25-летнего юбилея.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Александр Гудков с юмором отреагировал на скандал
Александр Гудков с юмором отреагировал на скандал
Алле Пугачевой нужно разобраться с тараканами в голове, заявил Кеосаян
Алле Пугачевой нужно разобраться с тараканами в голове, заявил Кеосаян
Наташу Королеву раскритиковали за танцы в сортире
Наташу Королеву раскритиковали за танцы в сортире
Бывшая жена Валерия Меладзе дала дочке совет о личной жизни
Бывшая жена Валерия Меладзе дала дочке совет о личной жизни
Евгений Петросян больше не может собрать полные залы
Евгений Петросян больше не может собрать полные залы
Трасс задумала заморозить цены на электроэнергию в Британии
Трасс задумала заморозить цены на электроэнергию в Британии
Nirvana выиграла суд против «голого мальчика» с обложки альбома Nevermind
Nirvana выиграла суд против «голого мальчика» с обложки альбома
Очистка окон от следов скотча: какие методы помогут справиться с остатками клея
Очистка окон от следов скотча: какие методы помогут справиться с
5 сентября 2022 года — день перехода Венеры в Деву: какие позитивные перемены ждут нас в будущем
5 сентября 2022 года — день перехода Венеры в Деву: какие позитивные
Авторы Atomic Heart в небольшом видео показали ключевой арт игры
Авторы Atomic Heart в небольшом видео показали ключевой арт игры
Безверхова не желает помогать маме налаживать отношения с Салибековым
Безверхова не желает помогать маме налаживать отношения с Салибековым
В Кремле назвали предмет переговоров с Киевом
В Кремле назвали предмет переговоров с Киевом

Топ на сегодня

В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер
В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей —
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического форума
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического
"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя годы (22 фото)
"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя
Основатель криптобиржи Hodl Hodl запустит кредитную платформу Debifi
Основатель криптобиржи Hodl Hodl запустит кредитную платформу Debifi
Вячеслав Зайцев покинул инвалидное кресло и устроил модный показ
Вячеслав Зайцев покинул инвалидное кресло и устроил модный показ

Еще по теме

На аукционе выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
"Выглядит как секс-работник": Ургант высмеял Наташу Королеву
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana