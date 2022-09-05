Очистка окон от следов скотча: какие методы помогут справиться с остатками клея

Скотч – это очень липкое средство, которое оставляет следы клея на различных стеклянных поверхностях, в том числе и на окнах. Отмыть его можно, но нужно знать, как и чем, чтобы не поцарапать стекло. Далее мы расскажем, как можно отмыть следы скотча с помощью подручных средств.

Как правильно отмыть скотч со стекла, чтобы на нем не остались разводы от клея

Раствор из соды – это отличное моющее средство, которое легко отмывает окна. Чтобы его сделать, необходимо в стакане с водой развести 4 столовые ложки соды. Далее требуется взять тряпку, намочить ее ранее приготовленным раствором и протереть стекла. После этого необходимо найти мочалку, смочить ее в средстве и вытереть остатки клейкой основы на окне. Затем следует промыть обычной водой, и все — стекло чистое без каких-либо разводов. Подсолнечное масло — тоже неплохое средство для очистки различных стеклянных поверхностей. Ватой, смоченной им, нужно протереть стекло и оставить на 10-15 минут. После пройденного времени потребуется промыть его влажной мочалкой, потом моющим для посуды и, наконец, сполоснуть чистой водой. Бензин или растворитель — довольно действенные способы, но дорогие. У них есть явный недостаток — сильный неприятный запах, который плохо выветривается. Также немалым минусом является цена. Тем не менее если использовать эти средства, результат будет хорошим. Необходимо взять ненужную мочалку, намочить ее бензином либо ацетоном и протереть окно. После этого нужно обычной водой промыть стекло. Затем открыть окна для просушки. 96-процентный спирт – неплохое средство, которое позволит удалить частички клея с окон. Для этого необходимо взять мочалку, смочить ее спиртом и протереть загрязненное место на стекле. Достаточно повторить это действие несколько раз, чтобы полностью очистить клей. Главное помнить, что делать это необходимо в резиновых перчатках, маске и при открытых окнах, чтобы запах средства не раздражал слизистую оболочку.





Все указанные способы позволят быстро и эффективно удалить скотч и его остатки со стекла. Главное помнить, что они требует осторожности и подхода. В противном случае можно навредить самому себе, а также не вымыть окна должным образом.