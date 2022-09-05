Off-duty: Дженнифер Лопес с дочерью Эммой и Беном Аффлеком на фестивале в Малибу

Вадим Карасев

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на прошлой неделе вернулись в США после медового месяца в Италии. На прошедших выходных пару заметили в Малибу на традиционном кулинарном фестивале Chili Cook-Off. Компанию им составили дети Джей Ло — близнецы Эмма и Макс со своим друзьями.

Дженнифер появилась на публике в свободном белом платье Forte Forte и с кастомизированной сумкой-тоутом Dior.





Дженнифер Лопес с дочерью Эммой (слева) и Беном Аффлеком

На фестиваль пара приехала после неприятного инцидента, который произошел на площадке накануне и напугал публику: один из юных гостей заявил, что у него с собой огнестрельное оружие. После этого среди посетителей началась паника, многие пытались в спешке покинуть территорию и даже перелезали через ограждения. Проверка показала, что все оказалось неудачной шуткой и никакой угрозы нет.

Фестиваль по приготовлению чили ежегодно посещают многие знаменитости. В этом году среди гостей также были Том Хэнкс и Рита Уилсон, Патрик Шварценеггер, Лана Дель Рей и Аманда Байнс.

После фестиваля Джей Ло с Беном и детьми отправилась в ресторан Nobu на ужин, где их снова поджидали папарацци. Дети певицы к повышенному вниманию репортеров, вызыванному свадьбой их матери, похоже, успели привыкнуть. Например, Эмма с подругой улыбались, не смущаясь от вспышек фотокамер.





Дженнифер Лопес с сыном Максом (на заднем плане), ее дочь Эмма с подругой (на первом плане)

Дженнифер Лопес недавно поделилась со своими поклонниками и новыми фото со второй свадебной церемонии, которая прошла в поместье Аффлека в Джорджии. Торжество прошло не так идеально, как на то рассчитывала певица. Так, Дженнифер пожаловалась, что кто-то из гостей слил видео с ее свадебным сюрпризом для Бена в сеть.

Надя Бесчетникова