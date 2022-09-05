Оливия Уайлд и ее бойфренд Гарри Стайлс представили фильм "Не волнуйся, солнышко" в Венеции. Уайлд также прокомментировала слухи о вражде с Флоренс Пью

Вадим Карасев

На Венецианский кинофестиваль продолжают прибывать звездные гости. Сегодня состоялся фотоколл со съемочной группой фильма "Не волнуйся, солнышко" (Don't Worry, Darling). Фотографам позировали режиссер картины Оливия Уайлд (в Chanel), а также актеры, занятые в фильме: Гарри Стайлс (в Gucci), Крис Пайн (в Giuliva Heritage) и Джемма Чан (в Louis Vuitton). Флоренс Пью, которая играет одну из главных ролей, прилетела в Венецию с опозданием, так как занята на съемках продолжения "Дюны" Дени Вильнева, и на фотоколл не успела.





Оливия УайлдГарри Стайлс

Отсутствие Пью на пресс-конференции спровоцировало новые обсуждения слухов о вражде между Уайлд и Пью. Журналисты попросили Оливию прокомментировать эту обсуждаемую сейчас тему.

Флоренс — это сила, и мы так благодарны ей за то, что она сможет приехать, несмотря на то, что снимается в "Дюне". Как режиссер я знаю, насколько разрушительно для съемочного процесса терять актера даже на день, поэтому я очень благодарна ей и Дени Вильневу за помощь. Мы очень рады, что сегодня вечером мы сможем отпраздновать ее работу. Я не могу выразить словами, как я польщна тем, что она снялась в главной женской роли. Она великолепна в фильме. Что касается всех бесконечных бульварных сплетен и всего шума, то интернет сам себя кормит всем этим. Я не чувствую необходимости вносить свой вклад. Его и так достаточно хорошо подпитывают,

— сказала Уайлд.

Инсайдер Page Six недавно сообщил, что отношение Пью к Уайлд могло испортиться из-за романа Оливии с Гарри Стайлсом, который начался на съемочной площадке. Уайлд в то время еще была в браке с Джейсоном Судейкисом, и эта измена произвела на Флоренс неприятное впечатление.

На пресс-конференции Уайлд также ушла от вопроса о Шайе Лабафе. В этом ей помогла модератор Джулия Д'Аньоло Валлан, когда журналист The Hollywood Reporter спросил об уходе Лабафа из проекта.

Я думаю, что на этот вопрос был дан ответ, когда она говорила об интернете,

— сказала Валлан и передала слово следующему журналисту.





Изначально актер должен был играть главную мужскую роль в фильме, но затем, как сообщалось, Уайлд его уволила и заменила Гарри Стайлсом. Уайлд заявляла, что из-за особой манеры поведения актера его коллегам по площадке может быть некомфортно, что не способствует продуктивной работе.

Я считаю, что создание безопасной и доверительной среды — лучший способ заставить людей делать свою работу. В конечном счете, моя ответственность перед постановкой и перед актерами — защищать их. Это была моя работа,

— заявила тогда Оливия.

Примерно тогда же бывшая девушка Лабафа FKA Twigs обвинила его в сексуальном насилии и абьюзе. Сам Лабаф недавно заявил, что Уайлд солгала и он самостоятельно отказался от съемок, так как он чувствовал, что актерам давали мало времени на репетиции.

Меня никогда не увольняли, Оливия. И хотя я полностью понимаю привлекательность этой истории из-за нынешнего социального ландшафта, социального капитала, который она приносит, но это неправда. Поэтому я смиренно прошу как человек с благими намерениями: отредактируй свой рассказ,

— такие строчки есть в открытом письме актера, которое было опубликовано в Variety.





Крис Пайн и Джемма Чан

В центре внимания на фотоколле оказался и Крис Пайн. Правда, в данном случае повод был приятный — актер сменил имидж, сбрив густую бороду, и подстригся, чем порадовал многих фанатов. "Посвежевший" образ актера обсуждают в телеграме.

Крис Пайн наконец-то избавился от седой растительности на лице, отрезал космы, сменил стиль и из городского сумасшедшего снова превратился в красавца. Из 55 обратно в 42. Надеемся, перемены надолго,

— написали в "Только никому".





Надя Бесчетникова