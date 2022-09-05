Оливия Уайлд и ее бойфренд Гарри Стайлс представили фильм "Не волнуйся, солнышко" в Венеции. Уайлд также прокомментировала слухи о вражде с Флоренс Пью
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Оливия Уайлд и ее бойфренд Гарри Стайлс представили фильм "Не волнуйся, солнышко" в Венеции. Уайлд также прокомментировала слухи о вражде с Флоренс Пью

Оливия Уайлд и ее бойфренд Гарри Стайлс представили фильм "Не волнуйся, солнышко" в Венеции. Уайлд также прокомментировала слухи о вражде с Флоренс Пью

На Венецианский кинофестиваль продолжают прибывать звездные гости. Сегодня состоялся фотоколл со съемочной группой фильма "Не волнуйся, солнышко" (Don't Worry, Darling). Фотографам позировали режиссер картины Оливия Уайлд (в Chanel), а также актеры, занятые в фильме: Гарри Стайлс (в Gucci), Крис Пайн (в  Giuliva Heritage) и Джемма Чан (в Louis Vuitton). Флоренс Пью, которая играет одну из главных ролей, прилетела в Венецию с опозданием, так как занята на съемках продолжения "Дюны" Дени Вильнева, и на фотоколл не успела.


Оливия Уайлд
Гарри Стайлс

Отсутствие Пью на пресс-конференции спровоцировало новые обсуждения слухов о вражде между Уайлд и Пью. Журналисты попросили Оливию прокомментировать эту обсуждаемую сейчас тему.

Флоренс — это сила, и мы так благодарны ей за то, что она сможет приехать, несмотря на то, что снимается в "Дюне". Как режиссер я знаю, насколько разрушительно для съемочного процесса терять актера даже на день, поэтому я очень благодарна ей и Дени Вильневу за помощь. Мы очень рады, что сегодня вечером мы сможем отпраздновать ее работу. Я не могу выразить словами, как я польщна тем, что она снялась в главной женской роли. Она великолепна в фильме. Что касается всех бесконечных бульварных сплетен и всего шума, то интернет сам себя кормит всем этим. Я не чувствую необходимости вносить свой вклад. Его и так достаточно хорошо подпитывают,

— сказала Уайлд.

Инсайдер Page Six недавно сообщил, что отношение Пью к Уайлд могло испортиться из-за романа Оливии с Гарри Стайлсом, который начался на съемочной площадке. Уайлд в то время еще была в браке с Джейсоном Судейкисом, и эта измена произвела на Флоренс неприятное впечатление.

На пресс-конференции Уайлд также ушла от вопроса о Шайе Лабафе. В этом ей помогла модератор Джулия Д'Аньоло Валлан, когда журналист The Hollywood Reporter спросил об уходе Лабафа из проекта.

Я думаю, что на этот вопрос был дан ответ, когда она говорила об интернете,

— сказала Валлан и передала слово следующему журналисту.


Изначально актер должен был играть главную мужскую роль в фильме, но затем, как сообщалось, Уайлд его уволила и заменила Гарри Стайлсом. Уайлд заявляла, что из-за особой манеры поведения актера его коллегам по площадке может быть некомфортно, что не способствует продуктивной работе.

Я считаю, что создание безопасной и доверительной среды — лучший способ заставить людей делать свою работу. В конечном счете, моя ответственность перед постановкой и перед актерами — защищать их. Это была моя работа,

— заявила тогда Оливия.

Примерно тогда же бывшая девушка Лабафа FKA Twigs обвинила его в сексуальном насилии и абьюзе. Сам Лабаф недавно заявил, что Уайлд солгала и он самостоятельно отказался от съемок, так как он чувствовал, что актерам давали мало времени на репетиции.

Меня никогда не увольняли, Оливия. И хотя я полностью понимаю привлекательность этой истории из-за нынешнего социального ландшафта, социального капитала, который она приносит, но это неправда. Поэтому я смиренно прошу как человек с благими намерениями: отредактируй свой рассказ,

— такие строчки есть в открытом письме актера, которое было опубликовано в Variety.


Крис Пайн и Джемма Чан

В центре внимания на фотоколле оказался и Крис Пайн. Правда, в данном случае повод был приятный — актер сменил имидж, сбрив густую бороду, и подстригся, чем порадовал многих фанатов. "Посвежевший" образ актера обсуждают в телеграме.

Крис Пайн наконец-то избавился от седой растительности на лице, отрезал космы, сменил стиль и из городского сумасшедшего снова превратился в красавца. Из 55 обратно в 42. Надеемся, перемены надолго,

— написали в "Только никому".



Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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