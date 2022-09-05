Особенности использования топливных карт

Топливная карта представляет собой один из необходимых и важных элементов бизнеса. С ее помощью компании могут приобретать топливо по доступной цене, и тем самым хорошо экономить. Сейчас это очень популярный способ оплаты среди частных предпринимателей и юридических лиц. На сайте https://www.petrolplus.ru/dlya-yuridicheskih-lic/ можно приобрести карту, с которой решатся все проблемы, связанные с покупкой топлива.

В чем преимущества использования топливных карт для бизнеса

Данные карты были придуманы специально для того, чтобы облегчить процесс покупки топлива для автомобилей, особенно если ваш бизнес напрямую с этим связан. К преимуществам таких карт можно отнести:

выгодные условия и экономия — компания, которая приобретает для своей деятельности подобные карты, очень хорошо экономит на покупке топлива. Так, во много экономия происходит за счет возмещения 20% НДС. Процесс довольно простой: каждый месяц организация, предоставляющая топливные карты, отправляет клиентам документы, являющиеся основанием для зачета уплаты НДС. Речь идет о таком наборе документов, как счет-фактура на топливо, товарная накладная и акт об оказании услуг сервиса;

исключение возможности воровства среди водителей и оптимизация расходов бизнеса — если раньше сотрудники компании могли предоставить своему руководству поддельные чеки, то сейчас в личном кабинете организации есть вся необходимая отчетность;

экономия времени — с топливной картой водителям не придется тратить свое рабочее время на поиск необходимой заправки;

надежная защита — приобретенная карта для покупки топлива имеет надежную защиту от взлома, посторонние люди не смогут ею воспользоваться.

Особенность работы карт для покупки топлива

Принцип работы карт, используемых для покупки топлива, схож с обычными банковскими картами. Пластик имеет встроенный микрочип со всей необходимой информацией — сумма, которая доступна, лимит и т.д. Все, что необходимо сделать водителю, это предоставить карту на кассе любой заправки.

Юридическим лицам подходит безналичный способ оплаты. После того, как компания решается на такую выгодную покупку карты, с АЗС заключается деловое соглашение, в нем прописаны все необходимые нюансы, включая вид топлива, и возможные скидки. При ведении бизнеса это очень удобно, так как руководители самостоятельно могут следить за потраченными на топливо финансовыми средствами.