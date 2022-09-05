Папа Римский отказался от поездки в Москву и Киев
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Папа Римский отказался от поездки в Москву и Киев

Папа Римский отказался от поездки в Москву и КиевПапа Римский Франциск не сможет посетить Россию и Украину из-за предписания врачей

Папа Римский Франциск не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев, а также принять участие в собрании религиозных лидеров в Казахстане 13-15 сентября из-за предписания своего врача. Об этом сообщает CNN Portugal.

Причиной невозможности Франциском совершать поездки стали проблемы с коленом. «Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду восстановление моего колена затянулось», — объяснил отказ от поездки понтифик.

Глава Римско-католической церкви несколько раз заявлял о своем желании посетить Москву и Киев с целью урегулирования украинского кризиса. После начала российской спецоперации украинские власти обращались к понтифику с предложением посетить Киев.

Ранее после паломнической поездки в Канаду Папа Римский Франциск заявил, что возможно вскоре ему придется уйти в отставку. В The Guardian предположили, что уход Франциска может повлечь за собой кардинальные изменения в институте папства.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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