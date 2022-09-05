Певица Слава после пластики разделась догола
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Певица Слава после пластики разделась догола

Певица Слава после пластики разделась догола
42-летняя певица Слава похвасталась своей фигурой. Артистка, она же Анастасия Сланевская, восстанавливается после перенесенной пластической операции. Артистка еще наблюдается у врача и сдает анализы, однако синяки и отеки уже прошли, поэтому она может без стеснения позировать перед камерой абсолютно голой, что знаменитость и сделала. Слава опубликовала в соцсети пикантный ролик, чтобы продемонстрировать публике, как изменилось ее тело. Певица особо отметила, что не прибегала к фотошопу и добилась столь впечатляющих результатов лишь липосакцией ног, рук, живота и лица и коррекцией груди. «Руки, живот, спина – идеально. Отек еще есть, но уже красота. Сисюли пока квадратненькие, но уже выравниваться стали. Короче, будет супер. Никакого фотошопа. Хорошо, что чуть размыто получилось. Лицо чуток подправила, после поезда примялось малость»,  — похвасталась артистка.
Однако звезде эстрады пришлось напомнить поклонникам, что необдуманно следовать ее примеру не стоит. Артистка призвала подписчиков сначала тщательно обследоваться и подобрать квалифицированного врача, потому что речь идет про масштабное хирургическое вмешательство, которое может иметь немало побочных эффектов.
«Сразу после операции мне начали звонить друзья и знакомые, говорить, что они уже делали подобную операцию и не у всех все хорошо, а у кого-то даже плохо — кожа не регенерируется, мышцы: что-то обвисло или криво. Вы понимаете, что бывают разные последствия, у кого-то гормональный фон нарушился. Вы должны узнать свой организм и хорошо пообщаться с врачом, чтобы уточнить все нюансы», — добавила Слава. Кроме того, певица предупредила, что после операции необходимо пройти курс восстановления – делать массажи, принимать лекарства и, конечно, ограничить себя в еде, чтобы вновь не набрать вес.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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