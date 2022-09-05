Певица Валерия чудом выжила в браке

Певица Валерия рассказала о личной жизни. Сейчас артистка замужем за Иосифом Пригожиным, которые внес в ее жизнь стабильность, гармонию и любовь. Прошлые отношения были не такими, и она с трудом вспоминает брак с Александром Шульгиным. В 1993 года тогда еще молодая певица Валерия вышла замуж за продюсера Александра Шульгина. Вместе с ним она достигла невероятных успехов в творчестве, родила троих детей и казалась самым счастливым человеком. Но, оказалось, за закрытыми дверями происходило страшное. Как позже признавалась Валерия, Шульгин издевался над ней, применял физическую силу и всячески унижал. «То, что я осталась жива и вообще не пострадала, мне так кажется, это вообще какое-то чудо. Могло быть все, что угодно за 10 лет. Меня испытывали на прочность, держали под контролем», — говорит певица в эфире шоу «Крупным планом» на RuTube.Знаменитость не скрывала, что держала это в себе и старалась справиться с бедой одна, хотя дети видели ее переживания. Именно трое наследников стали для нее спасательным кругом, который помогал держаться на плаву. «Они редко видели в дурном настроении, они не чувствовали, что мне так невыносимо плохо. Я как-то старалась, когда человек уходил за порог, сразу вместе с ним забыть все негативные эмоции», — заявила знаменитость. Когда страшная правда вскрылась, то Валерия была раздавлена и унижена. Ей потребовалось несколько лет, чтобы прийти в себя и снова начать жить нормальной жизнью. И тут на ее пути встретился легендарный продюсер Иосиф Пригожин — он помог ей избавиться от тени прошлого, а затем между ними завязались отношения, которые закончились браком. В 2004 году они сыграли свадьбу и с тех пор живут душа в душу. Певица признается — они всегда найдут общий язык и смогут договориться. Кроме того, они не просто пара, но и лучшие друзья.