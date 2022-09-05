Подборка забавных и немного нелепых животных (17 фото)
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Подборка забавных и немного нелепых животных (17 фото)

Добрый вечерПорой кажется, что животные имеют идеальную фотогеничность. Как их не сфотографируй, а кадр обязательно получится удачным. Но порой бывают и исключения. Авторам этих снимков удалось заснять забавных и немного нелепых животных. Давайте поглядим на этих ребят.

Добрый вечер


Алле-гоп!

Алле-гоп!
Спалился

Спалился
О-о о-о, зеленоглазое такси...

О-о о-о, зеленоглазое такси...
Я уже не орел. Я летучая мышь

Я уже не орел. Я летучая мышь
Местный гопник опять пристал

Местный гопник опять пристал
Лиса заскочила на огонек

Лиса заскочила на огонек
Хранитель моста

Хранитель моста
Тоскливый сурок, оказавшийся в непростой жизненной ситуации

Тоскливый сурок, оказавшийся в непростой жизненной ситуации
Испортила фотографию

Испортила фотографию
Домушник

Домушник
Безголовый баклан

Безголовый баклан
Это Спарта!

Это Спарта!
Фото поначалу вызывает недоумение, но это всего лишь ноздри бегемота

Фото поначалу вызывает недоумение, но это всего лишь ноздри бегемота
Величественные аисты в Болгарии

Величественные аисты в Болгарии
Полёт белки

Полёт белки
Кувырок!

Кувырок!
# Главные новости
По материалам: триникси

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Подборка забавных и немного нелепых животных (17 фото)
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