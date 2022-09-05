Подборка забавных и немного нелепых животных (17 фото)
Сегодня, 22:10 Вадим Карасев
Порой кажется, что животные имеют идеальную фотогеничность. Как их не сфотографируй, а кадр обязательно получится удачным. Но порой бывают и исключения. Авторам этих снимков удалось заснять забавных и немного нелепых животных. Давайте поглядим на этих ребят.
Добрый вечер
Алле-гоп!
Спалился
О-о о-о, зеленоглазое такси...
Я уже не орел. Я летучая мышь
Местный гопник опять пристал
Лиса заскочила на огонек
Хранитель моста
Тоскливый сурок, оказавшийся в непростой жизненной ситуации
Испортила фотографию
Домушник
Безголовый баклан
Это Спарта!
Фото поначалу вызывает недоумение, но это всего лишь ноздри бегемота
Величественные аисты в Болгарии
Полёт белки
Кувырок!
Добрый вечер
Алле-гоп!
Спалился
О-о о-о, зеленоглазое такси...
Я уже не орел. Я летучая мышь
Местный гопник опять пристал
Лиса заскочила на огонек
Хранитель моста
Тоскливый сурок, оказавшийся в непростой жизненной ситуации
Испортила фотографию
Домушник
Безголовый баклан
Это Спарта!
Фото поначалу вызывает недоумение, но это всего лишь ноздри бегемота
Величественные аисты в Болгарии
Полёт белки
Кувырок!
По материалам: триникси