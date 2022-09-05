Подборка забавных и немного нелепых животных (17 фото)

Вадим Карасев

Порой кажется, что животные имеют идеальную фотогеничность. Как их не сфотографируй, а кадр обязательно получится удачным. Но порой бывают и исключения. Авторам этих снимков удалось заснять забавных и немного нелепых животных. Давайте поглядим на этих ребят.Добрый вечерАлле-гоп!СпалилсяО-о о-о, зеленоглазое такси...Я уже не орел. Я летучая мышьМестный гопник опять присталЛиса заскочила на огонекХранитель мостаТоскливый сурок, оказавшийся в непростой жизненной ситуацииИспортила фотографиюДомушникБезголовый бакланЭто Спарта!Фото поначалу вызывает недоумение, но это всего лишь ноздри бегемотаВеличественные аисты в БолгарииПолёт белкиКувырок!