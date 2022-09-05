Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
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Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования

Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требованияПодружка невесты отказалась идти на свадьбу, так как от нее потребовали покрыть расходы

Пользовательница Reddit поделилась историей, как стала подружкой невесты, но в итоге отказалась приходить на свадьбу из-за того, что от нее потребовали покрыть часть расходов на организацию торжества.

«Моя лучшая подруга сделала меня главной подружкой невесты, и я согласилась. Я отложила большую сумму денег на ее свадьбу, а сейчас у меня финансовые трудности. В общей сложности я потратила на организацию ее торжества около трех тысяч долларов», — написала девушка.

По словам героини истории, она платила за платье и аксессуары невесты, оформление праздничных столов, отель, а также за макияж и прическу подруги. Каждая услуга стоила более 250 долларов. «Это все явно превышало мой бюджет», — добавила авторша поста.

«Подруга выбрала платья для других подружек невесты, которые стоили по 450 долларов каждое. Их было шесть, а значит, все они будут стоить 2700 долларов», — пожаловалась она. Рассказчица предложила обратиться за помощью к ее матери: она могла бы сшить платья, которые стоили бы намного дешевле. Однако невеста отказалась. «В итоге я сказала, что не буду платить за выбранные платья, так как траты на свадьбу уже на тысячу долларов превысили запланированный бюджет», — отметила героиня истории.

Тогда невеста обвинила подругу в том, что она пытается навязать ей свой «дешевый образ жизни». «Она заявила, что я не потратила на ее праздник и четверти того, сколько потратила она сама. Я согласилась и напомнила, что это не моя свадьба», — написала героиня истории. В итоге она решила вовсе не приходить на свадьбу подруги.

В комментариях под постом пользователи удивились тому факту, что от подружки невесты потребовали платить за платья и другие услуги. Многие комментаторы также напомнили, что основная задача подружек — поддерживать невесту и жениха морально, а не платить за организацию мероприятия.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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