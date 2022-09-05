При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
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При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек

При крушении самолета в Тихом океане погиб один человекБереговая охрана США сообщила о первом погибшем при крушении самолета в Тихом океане

В результате крушения гидросамолета в Тихом океане один человек погиб и восемь человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на береговую охрану США.

Самолет упал в океан, вылетев с острова Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Воздушное судно направлялось в международный аэропорт Сиэтла (США). На борту находились девять человек, включая одного ребенка. В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело одного погибшего, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

О падении самолета вблизи американского города Сиэтла стало известно 5 сентября. «Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту», — говорится в пресс-релизе ведомства.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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