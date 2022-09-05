Продюсер Юрия Шатунова взялся за его детей
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Продюсер Юрия Шатунова взялся за его детей

Продюсер Юрия Шатунова взялся за его детей
Андрей Разин даже после смерти певца Юрия Шатунова не намерен оставлять его семью в покое. В ближайшее время состоится новое судебное заседание, на котором Андрей Разин будет выяснять отношения с семьей умершего Юрия Шатунова. На кону творчество «Ласкового мая». После смерти Юрия Шатунова мало кто думал, что Андрей Разин отступит и отдаст наследие «Ласкового мая» семье музыканта. Несмотря на это продюсер легендарной группы постоянно говорит о своей любви к детям умершего солиста и желании помочь им. Адвокат семьи Шатунова Сергей Васильев не верит в эти слова, так как вдова певца Светлана и дети Дэннис и Эстелла теперь втянуты в судебные тяжбы.
«Следующее судебное заседание состоится в ближайшее время, так как крестный отец Разин подал кассационную жалобу на отмененное судом решение 2005 года против своего крестного сына, его матери и малолетней сестры», — отметил юрист, назвав «соболезнующего друга семьи Шатуновых господина Разина» «вот таким святошей». Продюсер действительно является крестным отцом Дэнниса Шатунова и недавно поздравлял его с днем рождения. Более того, по словам Андрея, на каждый праздник он присылает ему подарки и поддерживает. Юрий Шатунов неожиданно скончался от инфаркта 23 июня. За несколько дней до этого певец смог отсудить у Разина права на исполнение хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие. Директор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов говорит, что он является автором этих композиций и никогда не отдавал Разину права на творчество. Просто когда-то давно он подделал бумаги, пишет «АиФ».
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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