Раскрыта личность погибших при крушении самолета в Балтийское море
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Раскрыта личность погибших при крушении самолета в Балтийское море

Раскрыта личность погибших при крушении самолета в Балтийское мореDiario de Sevilla: при крушении самолета в Балтийское море погиб владелец Quick Air

Владелец немецкой компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air по фамилии Гриземанн и его семья погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета Cessna в Балтийское море у берегов Латвии. Об этом сообщает испанская газета Diario de Sevilla.

«Семья Гриземанн летела на частном самолете со своими двумя собаками. Сам Гриземанн пилотировал самолет», — пишет газета.

Вместе с самим бизнесменом на борту находились его жена и двое детей, они направлялись в Германию из своей испанской виллы.

По информации газеты, после взлета в Хересе пилот сообщил о проблемах с давлением в кабине.

О крушении стало известно ранее вечером в воскресенье, 4 сентября. Известно, что он летел из Испании в Германию. По информации шведских спасателей, самолет исчез с радаров к северо-западу от латвийского города Вентспилс и разбился в 19:45. На месте предполагаемого падения обнаружены мелкие обломки и нефтяные пятна. По предварительным данным, пилот самолета потерял сознание из-за разгерметизации салона.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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