Разбитое сердце и переезд: каким знакам зодиака грозит развод или расставание в сентябре 2022 года
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Разбитое сердце и переезд: каким знакам зодиака грозит развод или расставание в сентябре 2022 года

Разбитое сердце и переезд: каким знакам зодиака грозит развод или расставание в сентябре 2022 года

Первый месяц осени будет довольно напряженным в плане любви. Многие будут сосредоточены на себе, а потребности партнеров отойдут на второй план. Такое поведение может стать причиной ссор и разногласий. Узнайте, каким знакам зодиака грозит развод или расставание в сентябре 2022 года.

Каким знакам зодиака грозит развод или расставание в сентябре

Телец

Несладко в сентябре придется Тельцам, так как они рискуют расстаться со своей второй половинкой. Однако разрыв отношений будет быстрым и легким, а также пойдет на пользу представителям знака. Ведь возможно, что партнеры во многом вас ограничивали или что-то запрещали. Теперь Тельцы наконец-то сбросят некие оковы, вздохнут полной грудью и будут жить так, как сами считают нужным.

Стрелец

Сентябрь не будет благосклонен к Стрельцам в любовной сфере, им больше повезет в плане карьеры. Именно на этой почве у партнеров может возникнуть разногласие, что повлечет за собой расставание или развод. Однако Стрельцы не будут долго унывать, так как решат, что пришло время покончить с некоторыми вещами, которые тянут их назад, в прошлое. После длительных отношений это будет для них «глоток свободы».

Водолей

Носителям этого знака предстоит переезд, и вероятнее всего он будет связан с расставанием с любимым человеком, или вовсе станет причиной разрыва отношений. Вам будет сложно пережить это событие, однако вскоре вы откроете для себя новые увлечения, тем самым закрыв существующую пустоту в душе. Кроме того, благодаря позитивному настрою и широкой улыбке, в ближайшее время после расставания у вас появится возможность завести интересные знакомства.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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