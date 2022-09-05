Вадим Карасев

Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что РФ создаст компанию для страхования перевозок нефти

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил ТАСС, что Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти, изучая возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран, а также создание своего собственного страховщика.

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант - создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — сказал глава Минэнерго.

Он добавил, что речь может идти, в том числе, о создании такой компании в России.

Ранее Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками. Таким образом Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива.