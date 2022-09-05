С неба звездочку достану: какие звездопады будут в сентябре 2022 года

Все мечтатели и влюбленные обожают смотреть на падающие звезды и загадывать заветные желания. Звездопады овеяны романтикой еще больше, чем полная Луна в ночи. А тот, кто не хвалит это космическое зрелище, возможно, просто никогда его не наблюдал, особенно вдали от городских огней. В сентябре эту ситуацию можно исправить. Давайте узнаем, какие звездопады ожидают нас в первом осеннем месяце 2022 года.

Что такое звездопад

Стоит сразу развеять сомнения насчет определений. Звездопад и метеорный поток — это одно и то же, но второе название более научное. Строго говоря, они подчинены физическим законам и никогда не случаются «вдруг», ведь и у нашей планеты, и у самих потоков есть орбиты.

Звездопад мы наблюдаем тогда, когда эти орбиты пересекаются. В момент сгорания в атмосфере Земли метеоры начинают разогреваться, потому они такие яркие. А после этого гаснут, исчезая.

Каждое из названий метеорного потока присвоено в честь созвездия, с которым он визуально сливается на небе. Земному наблюдателю кажется, что созвездие является «родителем» этого звездопада.





Какие звездопады будут в сентябре 2022 года

Звездопад — это не только красиво, но и полезно. Так говорят люди, которые загадывали желание на падающую звезду, и оно сбывалось. В сентябре 2022 года у нас будет целых три повода проверить это утверждение.

Звездопад Эпсилон-Персеиды





Жители Северного полушария могут понаблюдать за этим сентябрьским звездопадом в момент его пиковой активности — 9 числа. Метеоры будут проходить через три созвездия: Персея, Жирафа и Кассиопеи. Это энергетически мощное время, когда можно подумать о своих приоритетах и выбрать главную цель на ближайшее время, а может и годы. При возможности нужно отправиться за город, где вам ничто не помешает полюбоваться звездопадом и подумать о своем жизненном пути на этой земле.

Йота-Аквариды





Этот метеорный поток связан с созвездием Водолея, которое по праву можно назвать покровителем творческих людей. Удачное время для всех, кто хочет реализовать себя в каком-то из видов искусства, но до сих пор этого не сделал. Загадать желание и даже запрограммировать себя на успех можно 18 числа. По крайней мере вплоть до 20 звездопад будет украшать ночное небо.

Каприкорниды





Самый медленный, «задумчивый» звездопад родом из созвездия Козерога, что понятно из его латинского названия. Метеоры, однако, порадуют нас своей яркостью сгорания в атмосфере. Для того чтобы загадать желание на эти падающие звездочки, у нас есть 5 дней — с 10 по 15 сентября 2022 года.