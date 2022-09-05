Семейную ипотеку предложили расширить на «вторичку»

Такую льготу хотят ввести в поселениях, где есть проблемы с новостройками

Брать семейную ипотеку для покупки квартир или домов на вторичном рынке нужно разрешить людям, которые живут в городах и поселениях, где не строят новое жилье. С просьбой рассмотреть такое предложение обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину депутат Госдумы от Краснодарского края, заместитель председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Также она порекомендовала обязать банки учитывать при оценке платежеспособности клиентов, претендующих на льготный кредит, не только их средний доход, но и накопления.

Что нам стоит не построить

Сейчас российские семьи могут купить жилье в ипотеку на льготных условиях по разным программам. Например, семейную ипотеку под шесть процентов годовых могут взять родители, у которых первый или последующий ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Получить новый кредит или рефинансировать старый можно до 1 марта 2023 года, а семьям с детьми-инвалидами — до конца 2027 года, уточнили на сайте госуслуг.

Независимо от даты рождения детей и вообще их наличия можно оформить льготный жилищный кредит под семь процентов, следует из постановления Правительства от 20 июня 2022 года. Такие правила действуют до конца года.

По обеим программам выдают ипотеку до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 миллионов — в других регионах. Минимальный первый взнос — 15 процентов.

Но купить квартиру или дом можно только у юридического лица — у застройщика. Потратить семейную ипотеку на вторичное жилье разрешено только в поселениях на Дальнем Востоке. Так что жителям других регионов «вторичка» по таким программам недоступна. А значит, те, кто живет на территориях, где не возводят новостройки, не могут улучшить свои жилищные условия за счет льготного ипотечного кредитования, отметила Наталья Костенко в письме вице-премьеру. Она привела в пример несколько поселений Краснодарского края — село Успенское, поселок Восток и город Армавир. Депутат напомнила, что по исследованиям ОНФ и Рейтингового агентства от 2020 года низкая обеспеченность жильем была в 511 из 1117 городов России и связано это как раз с тем, что там не ведут строительство.





Это было бы актуально и для Арктической зоны, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

«В некоторых районах в силу разных обстоятельств не ведется первичная застройка. К тому же в Арктической зоне не действует льготная дальневосточная ипотека. И семьям с детьми надо разрешать покупать жилье на вторичном рынке за счет льготной семейной ипотеки», — считает сенатор, представляющий в палате регионов Магадан. Он отметил, что уже выступал с такой инициативой вместе с коллегами, но встретил сопротивление ведомств. Так что он надеется, что обращение к вице-премьеру сдвинет дело с мертвой точки.

Не игнорировать кубышку

Еще одна проблема возникает, когда банки начинают считать доходы заявителей, чтобы оценить их финансовые возможности для погашения ипотеки и решить, выдавать ли кредит. Наталья Костенко рассказала, что к ней обратился мужчина из Армавира, которому банки отказали в льготной ипотеке под семь процентов годовых. По его словам, он работает в пожарной службе и его официальный заработок — 40 тысяч рублей в месяц. Есть и дополнительный доход — 30 тысяч. У него трое детей и супруга в декретном отпуске. Семья собиралась купить жилье, и в ее распоряжении были материнский капитал и накопления — миллион рублей. Но кредит на недостающую сумму не выдали, так как официальный доход мужчины оказался меньше одного прожиточного минимума на каждого его иждивенца.

По мнению Натальи Костенко, загвоздка в том, что банки часто подходят к оценке долговой нагрузки потенциального заемщика формально и учитывают только его официальный среднемесячный доход. Требование брать в расчет этот показатель содержится в указании Центробанка от 31 августа 2018 года. Но этот же документ предусматривает, что банк сам определяет методику расчета долговой нагрузки и критерии платежеспособности.

Депутат предложила поручить ответственным должностным лицам Правительства и ЦБ подготовить и принять соответствующие изменения.