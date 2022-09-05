Сергей Шнуров прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию: "Она может делать все что угодно. Кто мы, чтобы корить ее?"

Вадим Карасев

Лидер группы "Ленинград", которая 10 сентября выступит в Москве, Сергей Шнуров дал пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, музыкант прокомментировал одну из самых резонансных тем последних дней — возвращение Аллы Пугачевой в Россию после полугода жизни за границей.

Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой? Кто мы? Моя позиция такая. Тем более никто не отменял свободу перемещений. У нас конституция по-прежнему работает. Где хочет, там и живет. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали!

— заявил Шнуров.

Возвращение Пугачевой у некоторых вызвало негативную реакцию. Так, ее раскритиковали Никита Михалков и Владимир Соловьев. Певица уже ответила им. Сегодня на фасаде телецентра в Останкино также появилась проекция с надписью "Алла, где мужа ********" (потеряла. — Прим. ред.). В телеграме считают, что надпись адресована именно Пугачевой и намекает на то, что критиковавший действия России Максим Галкин остался за границей.

В мае этого года Шнуров говорил, что "уезжать — это предавать своего зрителя", поэтому он остался в России. Он также отметил тогда, что ему неинтересны политические высказывания коллег, так как "их дело — попадать в ноту, а не озвучивать свои политические позиции".

Когда речь на пресс-конференции сегодня зашла о том, что концерты некоторых музыкантов, высказавшихся негативно о военной спецоперации, отменяются в России, Шнуров перевел разговор на Земфиру, которая сейчас находится в Европе.

Земфиру никто не отменял. Ее нельзя отменить, вот сейчас у нее будет большой европейский тур (однако в России певица выступать не будет. — Прим. ред.). По поводу отмен концертов своих коллег я считаю, что это несильная позиция. Нельзя отменять концерты, говорить людям, что им думать и что им делать. Тогда ты становишься сильнее,

— отметил музыкант.

После начала спецоперации Земфира вместе с Ренатой Литвиновой переехала в Париж. Певица ранее осудила СВО на Украине и выпустила антивоенный клип.

Надя Бесчетникова