Сергей Шнуров рассказал о личной жизни

Певец Сергей Шнуров заявил, что безумно счастлив. В преддверии концерта группировки «Ленинград» музыкант ответил на вопросы о творчестве, четвертой жене и маленьких детях. 6 августа появилась информация о том, что у Сергея Шнурова родился четвертый ребенок. По сообщениям СМИ, малыш появился на свет в одной из швейцарских клиник. Певец впервые подтвердил эту новость. «С 2019 году у меня многое произошло, в основном происходило на личном фронте. Я живу последние года два-три в очень большой любви. У меня замечательная жена, двое детей, пять кошек, поющий щегол в клетке — мне настолько классно! И вот исполненный этим чувством решил, почему бы мне не поделиться радостью и не дать концерт», — заявил 49-летний артист.Сергей рассказал и о знакомстве с молодой супругой Ольгой Абрамовой. «Встретились с ней на концерте в честь Дня строителя. Теперь этот праздник — наш праздник», — отметил лидер «Ленинграда». Имена маленьких детей певец оставил в тайне. Шнуров пока не хочет ни делиться подробностями, ни показывать малышей общественности. «Детей стало двое, следовательно, купать их стало в два раза длиннее по времени. Щегол жив, его придется кормить. Считаю, что это самое важное в жизни, остальное — побочный эффект. Мне очень нравится Ольга, очень нравятся малышки — я кайфую!» — добавил лишь Сергей. Напомним, от первого брака у скандального исполнителя есть дочь Серафима. От союза со Светланой Костицыной у Шнурова растет сын Аполлон.