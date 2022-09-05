Шнуров высказался о поведении Аллы Пугачевой
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Шнуров высказался о поведении Аллы Пугачевой

Шнуров высказался о поведении Аллы Пугачевой
Шнуров рассказал свое мнение о певице Алле Пугачевой. Пока одни критикуют Аллу Пугачеву за возвращение на Родину, другие поддерживают все ее действия. Например, Сергей Шнуров полностью на стороне народной артистки. Лидер «Ленинграда» попросил коллег придержать языки и не наезжать на Примадонну. Сергей Шнуров не понимает, почему коллеги ополчились против певицы, которая является настоящей легендой. По мнению музыканта, люди должны уважать Пугачеву, а не критиковать ее. «Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что может делать все, что угодно — уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы ей что-то говорить? Тем более никто не отменял свободу перемещения. Где хочет, там и живет. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вернулись», — сказал 49-летний артист во время пресс-конференции.
Напомним, поведением Примадонны недовольны Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, депутат Роман Худяков, актриса Яна Поплавская, певица Наталья Сенчукова. Они считают неправильным молчание Аллы Борисовны, которая ни слова не проронила о спецоперации. С позицией Шнурова согласен Дмитрий Песков — пресс-секретарь Владимира Путина также уверен, что Алла Борисовна не заслуживает хейта. Зато он не одобряет высказывания Максима Галкина, который отказался возвращаться в родную страну и обосновался за границей. «Я не слышал ни одного заявления от Аллы Борисовны Пугачевой. А вот Галкину явно не по пути. Супруг певицы делал очень плохие заявления, которые я сам читал», — накануне сообщил Песков.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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