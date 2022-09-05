Швыткин считает, что Трасс продолжит агрессивную политику Джонсона
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Швыткин считает, что Трасс продолжит агрессивную политику Джонсона

Швыткин считает, что Трасс продолжит агрессивную политику Джонсона

Нежелание новой главы британского правительства учиться на ошибках предшественника повлечет проблемы внутри страны и подтвердит зависимость Британии от США, сказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Как стало известно 5 сентября, новым премьером Британии станет глава МИД и министр по делам женщин и равенства Лиз Трасс, которая обошла в гонке экс-главу Минфина Риши Сунака. В ходе предвыборной кампании Трасс заявляла, что планирует снизить налоги, бороться с растущими ценами на нефть и приостановить экономическое партнерство с Китаем, а также о готовности при необходимости применить ядерное оружие.

Юрий Швыткин считает, что избрание Трасс никаким образом не изменит действия правительства Британии в лучшую сторону.

«Это будет продолжение политики Бориса Джонсона, которая носила агрессивный характер по отношению к нашей стране и ряду других государств», — отметил Швыткин и пояснил, что Британия в настоящее время не является самостоятельной фигурой во внешнеполитической деятельности и действует на международной арене как приспешник США.

Депутат напомнил, что Трасс объявляла Китай угрозой Великобритании, но КНР, как и Россия, не намерена самоизолироваться.

«Мы готовы к конструктивным взаимоотношениям на различных международных площадках, в том числе, по урегулированию украинского конфликта, учитывая интересы всех государств», — сказал Швыткин и добавил, что, к сожалению, под руководством нового премьера Британия продолжит оказывать помощь ВСУ и профашистскому режиму на Украине.

«Трасс и Джонсон не сделают выводы из предыдущих действий Бориса Джонсона и возьмут в заложники свой собственный народ в угоду политическим амбициям. Это будет разговор с глухим и немым», — подытожил депутат.

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По материалам: pnp.ru

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