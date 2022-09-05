Сообщение о мобилизации выпускников российских школ оказалось недостоверным

Вадим Карасев

Сообщение о том, что власти России мобилизуют выпускников школ, оказалось недостоверным

Сообщение о том, что российские власти мобилизуют выпускников школ из-за потерь российской армии на Украине, оказалось недостоверным.

3 сентября на сайте британского таблоида Daily Express появилась статья, автор которой заявил, что потери российской армии в ходе спецоперации на Украине составили почти 49 тысяч человек, в результате чего правительство России решило мобилизовать выпускников школ.

В качестве источника автор материала указывает пост британского военного эксперта Николаса Драммонда (Nicholas Drummond) в Twitter, в котором приводится фотография, на которой якобы изображены выпускники российских школ, которых должны отправить на Украину.

«Это могли бы быть подростки из любой европейской страны, которые с нетерпением ждут, когда они поступят в институт или получат работу. Вместо этого их заставляют стать пушечным мясом», — подписал снимок Драммонд.

Автор статьи для Daily Express не уточняет, откуда именно он взял информацию о том, что в ходе боевых действий на Украине погибло около 49 тысяч человек. 25 марта в Минобороны России сообщили о гибели 1 351 российского военного в ходе спецоперации. Хотя с тех пор представители ведомства не раскрывали официальное число погибших среди российских бойцов, они подчеркивали, что потери украинской армии значительно выше, чем российской.

Фотография, которую разместил у себя в Twitter Драммонд, на самом деле была сделана в Москве 12 октября 2018 года. На ней запечатлены юноши на призывной комиссии в Красносельском объединенном военном комиссариате. На сайте Совета депутатов муниципального округа Красносельский в Москве отмечается, что на снимке можно увидеть не только выпускников школ, но и студентов вузов.

«На фото — молодые люди, получившие отсрочку от службы в армии. Призывная комиссия Красносельского района (…) рассмотрела 20 личных дел призывников. Вот статистика по итогам заседания: один человек признан негодным к службе по состоянию здоровья, четверых отправили на обследование в различные медучреждения, двоих зачислили в запас по достижению 27-летнего возраста, 11 человек — студенты вузов — получили отсрочку, двое признаны годными к службе», — говорится в заявлении Совета.

Информация о мобилизации российских выпускников не получила распространения в российских СМИ. Тем не менее ее можно встретить на сайтах таких украинских изданий, как «Укринформ», Korrespondent.net, «Громадське радіо», а также западных New York Times Post и The World News. Причем все они используют фотографию россиян на призывной комиссии от 2018 года.

В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» эта информация не распространилась.