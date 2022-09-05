Сообщение о мобилизации выпускников российских школ оказалось недостоверным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сообщение о мобилизации выпускников российских школ оказалось недостоверным

Сообщение о мобилизации выпускников российских школ оказалось недостовернымСообщение о том, что власти России мобилизуют выпускников школ, оказалось недостоверным

Сообщение о том, что российские власти мобилизуют выпускников школ из-за потерь российской армии на Украине, оказалось недостоверным.

3 сентября на сайте британского таблоида Daily Express появилась статья, автор которой заявил, что потери российской армии в ходе спецоперации на Украине составили почти 49 тысяч человек, в результате чего правительство России решило мобилизовать выпускников школ.

В качестве источника автор материала указывает пост британского военного эксперта Николаса Драммонда (Nicholas Drummond) в Twitter, в котором приводится фотография, на которой якобы изображены выпускники российских школ, которых должны отправить на Украину.

«Это могли бы быть подростки из любой европейской страны, которые с нетерпением ждут, когда они поступят в институт или получат работу. Вместо этого их заставляют стать пушечным мясом», — подписал снимок Драммонд.

Автор статьи для Daily Express не уточняет, откуда именно он взял информацию о том, что в ходе боевых действий на Украине погибло около 49 тысяч человек. 25 марта в Минобороны России сообщили о гибели 1 351 российского военного в ходе спецоперации. Хотя с тех пор представители ведомства не раскрывали официальное число погибших среди российских бойцов, они подчеркивали, что потери украинской армии значительно выше, чем российской.

Фотография, которую разместил у себя в Twitter Драммонд, на самом деле была сделана в Москве 12 октября 2018 года. На ней запечатлены юноши на призывной комиссии в Красносельском объединенном военном комиссариате. На сайте Совета депутатов муниципального округа Красносельский в Москве отмечается, что на снимке можно увидеть не только выпускников школ, но и студентов вузов.

«На фото — молодые люди, получившие отсрочку от службы в армии. Призывная комиссия Красносельского района (…) рассмотрела 20 личных дел призывников. Вот статистика по итогам заседания: один человек признан негодным к службе по состоянию здоровья, четверых отправили на обследование в различные медучреждения, двоих зачислили в запас по достижению 27-летнего возраста, 11 человек — студенты вузов — получили отсрочку, двое признаны годными к службе», — говорится в заявлении Совета.

Информация о мобилизации российских выпускников не получила распространения в российских СМИ. Тем не менее ее можно встретить на сайтах таких украинских изданий, как «Укринформ», Korrespondent.net, «Громадське радіо», а также западных New York Times Post и The World News. Причем все они используют фотографию россиян на призывной комиссии от 2018 года.

В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» эта информация не распространилась.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Хакеры устроили фальшивую раздачу XRP от лица «дочки» PwC в Венесуэле
Хакеры устроили фальшивую раздачу XRP от лица «дочки» PwC в Венесуэле
Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию
Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию
Папа Римский отказался от поездки в Москву и Киев
Папа Римский отказался от поездки в Москву и Киев
Когда много говорил, но мало сделал
Когда много говорил, но мало сделал
Сообщение о мобилизации выпускников российских школ оказалось недостоверным
Сообщение о мобилизации выпускников российских школ оказалось
Михаил Романов поздравил земляков с 300-летием города Колпино
Михаил Романов поздравил земляков с 300-летием города Колпино
Захарова ответила на угрозы Франции о новых санкциях против России
Захарова ответила на угрозы Франции о новых санкциях против России
Путин назвал ошибкой отказ Европы от российского газа
Путин назвал ошибкой отказ Европы от российского газа
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в Мариинку
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в
Лариса Гузеева не угодила Станиславу Садальскому
Лариса Гузеева не угодила Станиславу Садальскому
Муж Лолиты Милявской оставил ее ни с чем
Муж Лолиты Милявской оставил ее ни с чем
Надежда Бабкина платит колоссальные деньги за обучение внука
Надежда Бабкина платит колоссальные деньги за обучение внука

Топ на сегодня

В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер
В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей —
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического форума
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со

Еще по теме

В Петербурге из-за ЧМ-2018 изменили дату праздника «Алые паруса»
В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
ЕГЭ убрали из критериев рейтинга лучших российских школ
На Ямале выпускникам школ выплатят денежную премию по результатам ЕГЭ