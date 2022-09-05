Соосновательница бренда 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о преследованиях сталкера
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Соосновательница бренда 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о преследованиях сталкера

Соосновательница бренда 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о преследованиях сталкера

Дизайнер и соосновательница бренда 12Storeez Марина Голомаздина в своем телеграм-канале рассказала о преследованиях сталкера.

Меня и нашу семью преследует невменяемый человек. Он угрожает. Пишет гадости. Бесконечно звонит. Кидает порнографические фото и видео, — написала она.

Дизайнер добавила, что была вынуждена по этой причине закрыть комментарии в своем канале. Историю Марины обсуждают в соцсетях. Я рада, что о таких случаях говорят теперь открыто, — прокомментировала в своем телеграм-канале Мадонна Мур.

Похожую историю рассказала журналистка и главный редактор Buro 24/7 Екатерина Дарма. Девушка, о которой рассказала Дарма, поначалу надеялась на сотрудничество с Екатериной, однако после того, как совместная работа не сложилась, начала преследовать ее, признаваться ей в любви и угрожать расправой, а также писать близким Екатерины.

Она навязчиво пишет мне, звонит иногда по сто раз за день (с разных номеров, разумеется), моим близким, пишет e-mail и сообщения всем, до кого может достучаться, шлет оскорбления и угрозы (изнасиловать, задушить, убить, облить кислотой, чего только не было) и физически преследует меня, — рассказала журналистка.

Ранее о преследованиях говорили и другие известные люди, в том числе актриса Екатерина Волкова, журналистка Божена Рынска и другие.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Алина Иордан сообщила, что мама Клавдии Безверховой разбила лицо новенькой Кристине
Алина Иордан сообщила, что мама Клавдии Безверховой разбила лицо
Футбольные фанаты собираются в отряд для защиты Донбасса
Футбольные фанаты собираются в отряд для защиты Донбасса
Правительство обязало органы власти вести аккаунты в соцсетях
Правительство обязало органы власти вести аккаунты в соцсетях
Разбитое сердце и переезд: каким знакам зодиака грозит развод или расставание в сентябре 2022 года
Разбитое сердце и переезд: каким знакам зодиака грозит развод или
Известный писатель-фантаст Джефф Грабб теперь работает с командой Xbox
Известный писатель-фантаст Джефф Грабб теперь работает с командой Xbox
Девушка случайно разблокировала в себе новую способность
Девушка случайно разблокировала в себе новую способность
Особенности использования топливных карт
Особенности использования топливных карт
Философские мысли в пятницу вечером (15 фото)
Философские мысли в пятницу вечером (15 фото)
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
Чего больше всего стоит опасаться Девам
Чего больше всего стоит опасаться Девам
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного

Топ на сегодня

В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер
В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей —
"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя годы (22 фото)
"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического форума
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического
Основатель криптобиржи Hodl Hodl запустит кредитную платформу Debifi
Основатель криптобиржи Hodl Hodl запустит кредитную платформу Debifi

Еще по теме

Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре, пластике и конкуренции с сестрой
Екатерина Дарма стала главным редактором Buro 24/7
Сталкинг в России: адвокаты и психологи рассказывают, что делать, если вас преследуют
"Антиглянец": дизайнер Анастасия Задорина ждет ребенка от "бывшего зятя Путина" Кирилла Шамалова