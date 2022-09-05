Соосновательница бренда 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о преследованиях сталкера

Вадим Карасев

Дизайнер и соосновательница бренда 12Storeez Марина Голомаздина в своем телеграм-канале рассказала о преследованиях сталкера.

Меня и нашу семью преследует невменяемый человек. Он угрожает. Пишет гадости. Бесконечно звонит. Кидает порнографические фото и видео, — написала она.

Дизайнер добавила, что была вынуждена по этой причине закрыть комментарии в своем канале. Историю Марины обсуждают в соцсетях. Я рада, что о таких случаях говорят теперь открыто, — прокомментировала в своем телеграм-канале Мадонна Мур.

Похожую историю рассказала журналистка и главный редактор Buro 24/7 Екатерина Дарма. Девушка, о которой рассказала Дарма, поначалу надеялась на сотрудничество с Екатериной, однако после того, как совместная работа не сложилась, начала преследовать ее, признаваться ей в любви и угрожать расправой, а также писать близким Екатерины.

Она навязчиво пишет мне, звонит иногда по сто раз за день (с разных номеров, разумеется), моим близким, пишет e-mail и сообщения всем, до кого может достучаться, шлет оскорбления и угрозы (изнасиловать, задушить, убить, облить кислотой, чего только не было) и физически преследует меня, — рассказала журналистка.

Ранее о преследованиях говорили и другие известные люди, в том числе актриса Екатерина Волкова, журналистка Божена Рынска и другие.

Ксения Смирнова