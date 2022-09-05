Стали известны подробности третьего сезона «Эйфории»
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Стали известны подробности третьего сезона «Эйфории»

Стали известны подробности третьего сезона «Эйфории»Звезда «Эйфории» Колман Доминго раскрыл подробности третьего сезона сериала

Американскому актеру Колману Доминго стали известны подробности третьего сезона сериала «Эйфория», в котором он играет бывшего наркомана по имени Али. Его слова передает Deadline.

Доминго рассказал, что общался с создателем сериала Сэмом Левинсоном, который поделился своими планами на будущий сезон. По словам актера, шоураннер готовится сильно изменить проект, сделав его более драматичным. «Я думаю, в третьем сезоне будет много серьезных изменений. Сэм — непревзойденный талант, он хочет быть уверенным в том, что рассказывает действительно захватывающую историю. Он не смотрит на успехи предыдущего сезона, он сказал "Давайте двигаться вперед"», — заявил кинозвезда.

Как утверждает Доминго, Левинсон планирует глубже раскрыть персонажей «Эйфории». «Он [Левинсон] сказал: "Я собираюсь глубже раскрыть персонажей, снять с них все слои и добраться до их человеческих сердец“», — рассказал актер.

Ранее звезда «Эйфории» Барби Феррейра отказалась от участия в третьем сезоне сериала.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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