Стали известны подробности третьего сезона «Эйфории»

Вадим Карасев

Звезда «Эйфории» Колман Доминго раскрыл подробности третьего сезона сериала

Американскому актеру Колману Доминго стали известны подробности третьего сезона сериала «Эйфория», в котором он играет бывшего наркомана по имени Али. Его слова передает Deadline.

Доминго рассказал, что общался с создателем сериала Сэмом Левинсоном, который поделился своими планами на будущий сезон. По словам актера, шоураннер готовится сильно изменить проект, сделав его более драматичным. «Я думаю, в третьем сезоне будет много серьезных изменений. Сэм — непревзойденный талант, он хочет быть уверенным в том, что рассказывает действительно захватывающую историю. Он не смотрит на успехи предыдущего сезона, он сказал "Давайте двигаться вперед"», — заявил кинозвезда.

Как утверждает Доминго, Левинсон планирует глубже раскрыть персонажей «Эйфории». «Он [Левинсон] сказал: "Я собираюсь глубже раскрыть персонажей, снять с них все слои и добраться до их человеческих сердец“», — рассказал актер.

Ранее звезда «Эйфории» Барби Феррейра отказалась от участия в третьем сезоне сериала.