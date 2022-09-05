Стали известны сериалы с наибольшим числом полученных наград «Эмми»

Вадим Карасев

Сериалы «Эйфория», «Белый лотос» и «Очень странные дела» получили по пять наград «Эмми»

«Эйфория», «Белый лотос» и «Очень странные дела» получили по пять наград «Эмми» на церемонии вручения Creative Arts Emmy Awards, таким образом став сериалами с наибольшим количеством статуэток. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В числе лидеров с пятью наградами также оказались документальный мини-сериал The Beatles: Get Back режиссера Питера Джексона и спецвыпуск «Вечер с Адель». Шоу «Игра в кальмара» и мультсериал «Аркейн» завоевали по четыре статуэтки. Свою первую «Эмми» в карьере в номинации «Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале» получили Ли Ю Ми за роль Джи Ён («Игра в кальмара») и Колман Доминго за роль Али («Эйфория»).

Актер РуПол одержал победу в категории «Выдающийся ведущий реалити-шоу или конкурсной программы» за ведение шоу «Королевские гонки РуПола». Он считается самым титулованным темнокожим артистом в истории «Эмми» — всего у него насчитывается 12 наград и 7 номинаций в категории «Выдающийся ведущий». Две премии выиграло шоу Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show.

Creative Arts Emmy Awards — церемония, на которой вручаются награды за художественные технические достижения в области телевидения. Вручение основной премии «Эмми» состоится 13 сентября.

Ранее премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях: «Анимация», «Костюмы», «Прически», «Макияж» и «Моушн-дизайн».