Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима

Вадим Карасев

Московский городской суд вынес приговор советнику главы Роскосмоса, журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"…назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима".

Он также должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Ему назначено еще два года ограничения свободы после освобождения.

Дело Сафронова слушалось в закрытом режиме. На оглашение приговора в зал была допущена публика. У сторон есть 10 дней на обжалование этого решения, в силу оно пока не вступило.

Генпрокуратура запрашивала для Сафронова 24 года колонии.

Советника главы Роскосмоса задержали 7 июля 2020 года, спустя неделю ему официально выдвинули обвинения в госизмене. По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Журналист отказался от предложения заключить сделку со следствием и не признал вину.