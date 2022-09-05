Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима

Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима

Московский городской суд вынес приговор советнику главы Роскосмоса, журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"…назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима".

Он также должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Ему назначено еще два года ограничения свободы после освобождения.


Дело Сафронова слушалось в закрытом режиме. На оглашение приговора в зал была допущена публика. У сторон есть 10 дней на обжалование этого решения, в силу оно пока не вступило.

Генпрокуратура запрашивала для Сафронова 24 года колонии.

Советника главы Роскосмоса задержали 7 июля 2020 года, спустя неделю ему официально выдвинули обвинения в госизмене. По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Журналист отказался от предложения заключить сделку со следствием и не признал вину.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как Агата Муцениеце общается со свекровью?
Как Агата Муцениеце общается со свекровью?
Европа обсудит «потолок» цен на российский газ
Европа обсудит «потолок» цен на российский газ
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в открытках
День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Мария Миронова показала своих любимых мальчиков
Мария Миронова показала своих любимых мальчиков
Максим Галкин тайно зарабатывает в России
Максим Галкин тайно зарабатывает в России
Сергей Шнуров рассказал о личной жизни
Сергей Шнуров рассказал о личной жизни
Андрей Рожков боится, что его изобьет Алла Пугачева
Андрей Рожков боится, что его изобьет Алла Пугачева
Хакеры устроили фальшивую раздачу XRP от лица «дочки» PwC в Венесуэле
Хакеры устроили фальшивую раздачу XRP от лица «дочки» PwC в Венесуэле
Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию
Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Топ на сегодня

"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России

Еще по теме

Объявлен приговор Сущенко
В Крыму к 9 годам колонии приговорили бывшего главу «Русского блока»
Участнику убийства дагестанского полицейского дали 24 года строгого режима
Суд приговорил экс-главу Росграницы к девяти годам лишения свободы