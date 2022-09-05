Суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»
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Суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»

Суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»Суд по требованию Роскомнадзора отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал лицензию средства массовой информации «Новой газеты» недействительной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

«5 сентября 2022 года Басманным районным судом г. Москвы вынесено решение, которым признано недействительным регистрация средства массовой информации газета "Новая газета"», — сообщили в суде.

28 июля сообщалось, что Роскомнадзор направил иск об отзыве регистрации СМИ у «Новой газеты». Как пояснили в ведомстве, обращение в суд с иском связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в установленные законом сроки.

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По материалам: lenta.ru

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