Суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»

Вадим Карасев

Суд по требованию Роскомнадзора отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал лицензию средства массовой информации «Новой газеты» недействительной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

«5 сентября 2022 года Басманным районным судом г. Москвы вынесено решение, которым признано недействительным регистрация средства массовой информации газета "Новая газета"», — сообщили в суде.

28 июля сообщалось, что Роскомнадзор направил иск об отзыве регистрации СМИ у «Новой газеты». Как пояснили в ведомстве, обращение в суд с иском связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в установленные законом сроки.

