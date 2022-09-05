Symbiosis Finance разыграет 35 000 SIS в связи с запуском основной сети veSIS

Мультичейн-протокол ликвидности Symbiosis Finance запустил основную сеть veSIS и проведет конкурс для стейкхолдеров с совокупным призовым фондом 35 000 SIS.

Пользователи получат награду за блокировку токенов SIS на специальном контракте сроком от 1 месяца до 4 лет.

Приз зависит от размера ставки и суммы комиссии, взимаемой с пулов ликвидности, принадлежащих Symbiosis. Награды начисляются еженедельно. Размещенные токены SIS остаются заблокированными в контракте и могут быть отозваны по истечении срока размещения.

Конкурс продлится с 5 по 18 сентября.

Категории победителей:

50 победителей в категории «до 1000 SIS» — награда 50 SIS каждому победителю;

25 победителей в категории «до 2000 SIS» — награда 200 SIS;

10 победителей в категории «до 5000 SIS» — награда 650 SIS;

4 победителя в категории «до 10 000 SIS» — награда 1500 SIS;

1 победитель «от 10 000 SIS до 50 000 SIS» получит джекпот в размере 10 000 SIS.

Победителями становятся те, кто зафиксировал наибольшую сумму в категории.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

зайти в приложение Symbiosis Finance;

заблокировать минимум 100 SIS на срок не менее года;

блокировка должна быть действительна до окончания конкурса, 18 сентября 08:00 по Киеву.

Победителей объявят 19 сентября, награды будут распределены в течение 24 часов с этого момента. Токены поступят на адреса с заблокированными монетами.

Также команда Symbiosis Finance случайным образом разыграет дополнительные 5000 SIS. Для этого необходимо ретвитнуть новость о запуске основной сети veSIS и отметить в комментариях трех друзей.

В четвертом квартале 2022 года ожидается запуск второй версии протокола Symbiosis v.2. В ней появится управляющая сеть, капиталоэффективные пулы стейблкоинов, расширенная сеть ретрансляторов и многое другое.

Напомним, в августе Symbiosis Finance заключил партнерство с блокчейном Telos, что обеспечило пользователям доступ к масштабируемым dapps с низкими комиссиями.