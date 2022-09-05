Сын Максима Виторгана собрал все родительские ошибки
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Сын Максима Виторгана собрал все родительские ошибки

Сын Максима Виторгана собрал все родительские ошибки
Актер Максим Виторган рассказал о своем сыне. Артист в интервью с Михаилом Шацем* рассказал о непростых отношениях со старшим сыном Даниилом. «Ему 22 года уже. У нас с ним были разные отношения, потому что ему, конечно, без всякого кокетства говорю, досталось от меня. И он собрал все возможные родительские ошибки в воспитании. Это на самом деле так. Он оказался очень стоек. Я бы на его месте захлопнул дверь», сказал Максим Виторган.
Как сказал Виторган, наследник сегодня ведет самостоятельную жизнь. «На его плечи ложится огромная ответственность. Наши отношения достойны пристального внимания. Там много есть в чем покопаться. Я проецировал на него беззастенчиво свои вещи и комплексы, свои нереализованности. Требовал, чтобы он их компенсировал», — заявил Виторган. Напомним, что Даниил родился у Виторгана от брака с первой женой актрисой Викторией Верберг. От нее у актера также есть дочь Полина. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Виторган Максим
По материалам: z-aya

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