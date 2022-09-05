Татьяна Лазарева* решила выставить условия для возращения в Россию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Лазарева* решила выставить условия для возращения в Россию

Татьяна Лазарева* решила выставить условия для возращения в Россию
Ведущая Татьяна Лазарева высказалась о своем возвращении на родину. Вот уже полгода артистка проживает за границей, где откровенно поливает грязью Россию. При этом Татьяна Лазарева мечтает вернуться на родину. Актриса озвучила условие, при котором, возможно, приедет назад. *Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. На 56-летнюю артистку обрушился хейт за критику родной страны, но Лазарева не обращает на него внимания. Она уверена, что ее будущее связано с Россией.
«Я точно знаю, что с меня должны снять статус иноагента!» — говорит Татьяна Юрьевна, отмечая, что при таком раскладе вернется в РФ. При этом актриса не собирается отступать от своей антироссийской позиции. «В связи с повышенным вниманием ко мне отечественных СМИ и все расширяющейся армией воинственно настроенных по отношению ко мне граждан России спешу сообщить, что уровень моей закаленности за последнее время достиг высочайшей твердости. Многое за эти годы я прошла, уж поверьте! Как говорится, броня крепка, и Таньки наши быстры. Да, эту броню я временно использую как защиту от многочисленных нападений. Но еще она тщательно оберегает то, что у меня внутри — тихую, но твердую уверенность в свое правоте, ровный огонь надежды, любовь и веру в род человеческий. И это никому не подвластно уничтожить, ребята», — не унывает она. Поведение Лазаревой обсуждают многие известные персоны. Они считают, что Татьяна Юрьевна перебарщивает со спиртным, хотя сама актриса упорно отрицает проблемы с алкоголем. «Я с ней как-то встретился. Тогда она еще не сошла с ума и не стала экспериментировать с какими-то напитками спиртосодержащими. Не знаю, что с ней случилось. Она реально талантливая девка», — отмечал кинорежиссер Тигран Кеосаян в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.
# Шоу-бизнес Лазарева Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Опрос: азиатские институционалы больше интересуются ZK-решениями, чем GameFi
Опрос: азиатские институционалы больше интересуются ZK-решениями, чем
Татьяна Лазарева* решила выставить условия для возращения в Россию
Татьяна Лазарева* решила выставить условия для возращения в Россию
Певица Слава после пластики разделась догола
Певица Слава после пластики разделась догола
Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать во время Луны в Козероге 2022
Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать во время Луны в Козероге
Шнуров высказался о поведении Аллы Пугачевой
Шнуров высказался о поведении Аллы Пугачевой
Максима Галкина послал в одно место известный артист
Максима Галкина послал в одно место известный артист
Эксклюзивный набор для Rumbleverse доступен бесплатно по Game Pass Ultimate
Эксклюзивный набор для Rumbleverse доступен бесплатно по Game Pass
Binance конвертирует балансы в USDC, USDP, TUSD в BUSD
Binance конвертирует балансы в USDC, USDP, TUSD в BUSD
С неба звездочку достану: какие звездопады будут в сентябре 2022 года
С неба звездочку достану: какие звездопады будут в сентябре 2022 года
В Госдуме прокомментировали выход России из соглашения по Курилам
В Госдуме прокомментировали выход России из соглашения по Курилам
Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти
Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти
Алла Пугачева испугалась за жизнь дочери
Алла Пугачева испугалась за жизнь дочери

Топ на сегодня

"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России

Еще по теме

Татьяна Лазарева испытывает ужас вины
Татьяна Лазарева высказалась о своем новом статусе иностранного агента
Известная телеведущая назвала условие возвращения в Россию
Татьяна Лазарева призналась, что не может раздвигать ноги, как другие звезды