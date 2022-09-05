Татьяна Лазарева* решила выставить условия для возращения в Россию

Ведущая Татьяна Лазарева высказалась о своем возвращении на родину. Вот уже полгода артистка проживает за границей, где откровенно поливает грязью Россию. При этом Татьяна Лазарева мечтает вернуться на родину. Актриса озвучила условие, при котором, возможно, приедет назад. *Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. На 56-летнюю артистку обрушился хейт за критику родной страны, но Лазарева не обращает на него внимания. Она уверена, что ее будущее связано с Россией.«Я точно знаю, что с меня должны снять статус иноагента!» — говорит Татьяна Юрьевна, отмечая, что при таком раскладе вернется в РФ. При этом актриса не собирается отступать от своей антироссийской позиции. «В связи с повышенным вниманием ко мне отечественных СМИ и все расширяющейся армией воинственно настроенных по отношению ко мне граждан России спешу сообщить, что уровень моей закаленности за последнее время достиг высочайшей твердости. Многое за эти годы я прошла, уж поверьте! Как говорится, броня крепка, и Таньки наши быстры. Да, эту броню я временно использую как защиту от многочисленных нападений. Но еще она тщательно оберегает то, что у меня внутри — тихую, но твердую уверенность в свое правоте, ровный огонь надежды, любовь и веру в род человеческий. И это никому не подвластно уничтожить, ребята», — не унывает она. Поведение Лазаревой обсуждают многие известные персоны. Они считают, что Татьяна Юрьевна перебарщивает со спиртным, хотя сама актриса упорно отрицает проблемы с алкоголем. «Я с ней как-то встретился. Тогда она еще не сошла с ума и не стала экспериментировать с какими-то напитками спиртосодержащими. Не знаю, что с ней случилось. Она реально талантливая девка», — отмечал кинорежиссер Тигран Кеосаян в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.