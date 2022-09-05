Теракт у посольства России в Кабуле назвали результатом ошибочной политики США
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Теракт у посольства России в Кабуле назвали результатом ошибочной политики США

Теракт у посольства России в Кабуле назвали результатом ошибочной политики СШАМИД Сирии назвал теракт у посольства России в Кабуле результатом ошибочной политики США

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сирии Айман Сусан в беседе с РИА Новости назвал произошедший у посольства России в Кабуле теракт результатом ошибочной политики США.

«Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях, и это (теракт — прим. «Ленты.ру») подчеркивает необходимость объединения усилий для борьбы с терроризмом. То, что произошло, является результатом ошибочной американской политики и вновь подтверждает провал действий Америки в Афганистане», — заявил дипломат.

Замглавы сирийского МИД добавил, что власти республики решительно осуждают данный террористический акт, а также выражают свои соболезнования.

Ранее боевики «Исламского государствао» (террористическая организация, запрещена в РФ) (ИГ) взяли на себя ответственность за взрыв, произошедший у посольства России. Также они опубликовало фотографию человека, который, как они утверждают, совершил теракт.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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