Трасс обвинили в понижении планки применения ядерного оружия
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Трасс обвинили в понижении планки применения ядерного оружия

Трасс обвинили в понижении планки применения ядерного оружияЗамглавы МИД России Рябков обвинил Трасс в понижении планки применения ядерного оружия

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс понижает планку применения ядерного оружия. Она заявляет о готовности применить его в случае необходимости. С такими обвинениями в адрес главы британского правительства выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Безусловно, понижают [планку применения]. Но дискутировать с ними на этот счет бесполезно», — сказал российский дипломат.

Ранее Трасс обратилась к экс-премьеру Борису Джонсону во время выступления по случаю победы на выборах и поблагодарила уходящего с поста коллегу за проделанную работу и противостояние президенту России Владимиру Путину.

5 сентября было объявлено, что Трасс стала новым лидером Консервативной партии и главой британского правительства. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера казначейства Британии Риши Сунака.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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