Трасс задумала заморозить цены на электроэнергию в Британии

Вадим Карасев

The Telegraph: став премьером, глава МИД Лиз Трасс может заморозить цены на электроэнергию

Глава МИД Британии Лиз Трасс задумала в случае победы на выборах премьер-министра заморозить цены на электроэнергию предстоящей зимой для миллионов домохозяйств на фоне энергетического кризиса. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Как пишет издание, энергетическая компания Scottish Power предложила план на сумму в 100 миллиардов фунтов стерлингов для двухлетнего замораживания счетов за электроэнергию. Предложение поддержали другие энергокомпании.

Источник газеты утверждает, что министр энергетики Великобритании Квази Квартенг, претендующий на должность нового главы минфина, «очень открыт» к подобным мерам. По данным собеседников газеты, Трасс рассматривает возможность введения механизма, который замораживает счета.

Ранее Лиз Трасс заявила, что в случае избрания представит план по борьбе с ростом цен на электричество в течение первой недели пребывания на новой должности. Она подчеркнула, что властям страны необходимо принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму. Трасс заявила о готовности принимать «жесткие решения» по восстановлению британской экономики.