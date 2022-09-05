В Болгарии признались в большой глупости в отношении России

Вадим Карасев

Экс-замминистра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев заявил в эфире телеканала Bulgaria ON AIR о том, что вскоре республике придется иметь дело с неподъемными ценами на газ из-за глупости, которую совершило правительство страны в отношении России.

Он не сомневается в продолжении роста цен на топливо, хотя Балканы не испытывали ранее дефицита газа: топливную стабильность обеспечивали российские поставки, а также - в меньше степени - газ из Азербайджана.

"Когда мы сами отказались от контракта, который гарантировал нам поставки и предсказуемость, происходит то, что происходит. Это самая большая глупость, которую можно было сделать — покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошел с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ".

Правительство страны должно будет брать кредиты, чтобы оплатить топливо нынешней зимой. "Цена на природный газ будет неподъемной", - уверен Куюмджиев, причем речь идет как о стоимости топлива для граждан, так и для бизнеса. Альтернативы российскому газу в регионе до сих пор не нашли, хотя Соединенные Штаты продолжают убеждать страны Европы в целесообразности покупки американского сжиженного природного газа.

"Крупнейшие компании по добыче сланцевого газа — американские. То, что Помпео лоббирует американский бизнес в Болгарии — это нормально, он защищает бизнес. Но даже в этот кризис ни одна европейская страна не говорит о применении метода гидроразрыва пласта", - указал политик.

В прошлом месяце болгарские власти заявили об отказе обсуждать с российским "Газпромом" заключение нового контракта. В конце апреля российский концерн прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как власти стран отказались оплачивать счета в рублях. В "Газпроме" предупредили, что, если Болгария и Польша, выступающие в роли транзитных стран, попытаются отбирать топливо для своих нужд из транзитных объемов в третьи страны, "поставки для транзита будут сокращены на этот объем".