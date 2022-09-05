В европейской стране задумали экономить электричество с помощью поездов

Вадим Карасев

Parisien: правительство Франции хочет сократить количество поездов для экономии энергииСюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Правительство Франции потребовало от Национальной компании железных дорог (SNCF) изучить возможности по сокращению числа курсирующих поездов предстоящей зимой в рамках плана по экономии электричества. Об этом сообщила в воскресенье вечером газета Parisien.

Источник издания в SNCF подтвердил, что сейчас прорабатываются различные сценарии сокращения количества поездов, однако отметил, что транспортный план был разработан в соответствии с потребностями населения.

«Такая просьба от государства вполне логична, <...> но я не вижу, как в политическом и социальном плане можно требовать реализации транспортного плана, который уже достаточно урезан, чтобы оказать реальное влияние на потребление электроэнергии, без других решительных мер», — указал он.

По его словам, в таком случае правительство должно обязать бизнес перевести сотрудников на удаленный режим работы. В противном случае, уверен собеседник газеты, пассажиры останутся на платформе или будут втискиваться в переполненные вагоны.

Энергетический кризис в Европе усугубился на фоне начала военных действий на Украине и сокращения поставок газа из России. Топливо резко выросло в стоимости, 28 августа цены достигли максимума с 1996 года. Подорожание газа привело к повышению инфляции в еврозоне до рекордных значений. Сейчас государства региона пытаются диверсифицировать поставки топлива и активно закачивают газ в хранилища в преддверии зимы.