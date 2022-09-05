В Госдуме заявили о способности Трасс «наломать много дров»

Вадим Карасев

Депутат ГД Новиков заявил, что новый премьер Британии Трасс может «наломать много дров»

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не обладает достаточной компетенцией для достойной работы на своем посту и из-за этого способна «наломать много дров». Таким образом отреагировал на новое назначение Трасс депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Его слова приводят «Известия».

По словам Новикова, он видит в Трасс отсутствие кругозора и агрессивность. «Как правило, люди (такие как Лиз Трасс — прим. «Ленты.ру»), которые не обладают достаточным кругозором и достаточными аналитическими способностями, являются еще и наиболее агрессивными людьми, способными, принимая решения, наломать много дров», — заявил парламентарий.

Он добавил, что не верит в улучшение отношений Москвы и Лондона при Трасс. Если такое и случится, то это будет чудом, заключил Новиков.

Ранее было объявлено, что Трасс стала новым лидером партии консерваторов и главой британского правительства. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.