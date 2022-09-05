В Halo Infinite завтра стартует яркое игровое событие The Yappening — показали тизер
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В Halo Infinite завтра стартует яркое игровое событие The Yappening — показали тизер

В Halo Infinite завтра стартует яркое игровое событие The Yappening — показали тизер


Студия 343 Industries опубликовала сегодня короткий тизер яркого игрового события The Yappening, которое стартует в игре Halo Infinite уже завтра. Судя по всему, событие посвятят персонажу Япьяпу Разрушителю, который был представлен в Halo Wars 2.


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Напомним, ранее в Halo Wars 2 и Halo: The Master Chief Collection проходили события, связанные с Разрушителем, в них всегда разработчики предлагали нечто интересное в плане новых режимов.

В Halo Infinite сейчас проходит второй сезон, а старт третьего сезона разработчики недавно перенесли на весну 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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