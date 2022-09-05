В какие даты сентября 2022 года лучше копать картошку на хранение по лунному календарю

Урожай картофеля в некоторых регионах нашей страны уже собран, однако большинство огородников только готовятся выкопать корнеплод и отправить его на хранение. Чтобы он не портился, был вкусный и плотный, делать это нужно в строго отведенные для этого дни. Когда же стоит копать картошку по лунному календарю в сентябре 2022 года?

Почему картошку нужно копать вовремя

Для того чтобы весь год наслаждаться вкусным и полезным картофелем, нужно вовремя его собрать и правильно хранить. Сегодня почти ни одно горячее блюдо не обходится без этого корнеплода. Картошка нужна для супа и борща, как гарнир во вторых блюдах. Она содержит много питательных веществ и способна надолго утолять чувство голода.

В России принято сажать много картошки, чтобы хватило до следующего сезона. Но будет обидно, если она пропадет из-за неудачной даты сбора или неправильного хранения.





Когда копать картошку на хранение по лунному календарю в сентябре 2022 года

Луна влияет на все растения, которые мы сажаем. Так, во время убывания спутника соки идут вниз, к корням, а когда Луна нарастает — тянутся вверх. Именно поэтому копать картошку не стоит во время фазы роста — все полезные вещества в это время уходят наверх. Корнеплоды традиционно убирают только тогда, когда Луна убывает. Тогда клубни будут максимально крепкими и сочными.

Согласно лунному календарю, в сентябре 2022 года не рекомендуется копать картошку в первую декаду месяца, ведь Луна как раз растет. Однако если картофель уже созрел, и погода располагает, а после может испортиться, можно провести уборку урожая в благоприятные дни — 5 и 6 сентября.





Абсолютно неблагоприятными днями являются только два дня месяца — полнолуние (10 сентября) и новолуние (25 сентября). Соответственно, по лунному календарю, копать картофель лучше всего с 11 по 24 сентября.

Советы, которые помогут правильно собрать, подготовить и хранить картошку

1. Выбирать день для выкапывания урожая нужно сухой и солнечный, желательно, чтобы и накануне дождя тоже не было. Тогда клубни будут чистыми, сухими и их не придется долго сушить.

2. Прежде чем отправить картошку на хранение, ее нужно грамотно подготовить. Пусть полежит неделю-другую в сухом помещении без освещения. Это нужно для регенерации кожуры корнеплода и для ее естественного уплотнения.

3. Перед тем, как убрать картошку в погреб, нужно провести сортировку тех клубней, которые пойдут в пищу, и тех, которые вы сохраните на будущую посадку. Это значит, что крупную, плотную картошку нужно отделить от более мелкой, невзрачной.

4. До весны пролежит картофель только при температуре не выше 4 градусов. Главное, не допустить его замерзания, так как крахмал начнет распадаться, что тоже пагубно скажется на вкусе и качестве корнеплода.

5. Хранить картошку нужно при правильной влажности – 85-90%, тогда продукт не будет сырым или засохшим.





6. В помещениях, куда попадает свет, картошку хранить нельзя, потому что тогда в ней начнет выделятся ядовитое вещество соланин.

7. Картофель нужно уложить в специальные ящики или сетки, чтобы он мог «дышать». В противном случае клубни начнут постепенно подгнивать и их придется выбросить.

8. Если вы храните картофель в погребе, его следует предварительно подготовить: очистить, проветрить, обработать помещение от грызунов и убрать лишнюю влагу при помощи емкости с углем — он впитает весь ее излишек.

9. Лучшей соседкой для картошки является свекла. Она защищает клубни от лишней влажности, потому ее можно положить сверху на них.

10. Тем не менее даже если вы все сделали правильно, уберечь всю картошку на протяжении сезона не удастся. Периодически нужно убирать подпорченные клубни, чтобы они не заражали те, которые лежат рядом.