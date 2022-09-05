В Кремле назвали предмет переговоров с Киевом

Вадим Карасев

Представитель Кремля Песков заявил, что России есть о чем говорить с президентом Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что России есть о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.

Пресс-секретарь российского лидера также назвал тему возможного диалога с Киевом. Он подчеркнул, что российские условия «безусловно» остаются прежними.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Условия России Украина знает

Песков подчеркнул, что Украина знает все условия России, и они не изменились.

По словам официального представителя Кремля, это единственная возможная тема диалога между Москвой и Киевом, в то время как президент Украины Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что готов сесть за стол переговоров.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обозначил условия, на которых Россия будет готова к переговорам с Украиной. По его словам, Москва готова рассмотреть переговорный процесс в том случае, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговоры Украины с Россией «смертным приговором» и подчеркнул, что глава республики Владимир Зеленский настроен однозначно против них.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также оценил перспективы переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он напомнил, что переговоры уже проходили как на территории Белоруссии, так и на территории Турции, однако украинское руководство «сказало, что нам эти переговоры не нужны».

Переговоры России и Украины

После начала специальной военной операции России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Беларуси, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Перед этим также состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

В середине июня МИД России сообщал, что готов вернуться к переговорам с Украиной. Дипломаты утверждали, что они до сих пор не начались из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил мнение, что российско-украинских переговорах пока нет изменений, в них «все заглохло».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит перспектив для диалога в ближайшее время. При этом представители Пентагона сочли, что Москва могла бы возобновить контакты с Киевом на этот счет «в любой день, когда она пожелает».

В июле глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев будет вести переговоры с Москвой только после поражения России на поле боя. Иные условия для Украины, как он считает, неприемлемы.

