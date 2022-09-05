В Кремле не ждут сдвига в отношениях с Лондоном после выборов премьера Британии

Москва вряд ли может рассчитывать на улучшение отношений с Лондоном после избрания в Великобритании нового премьер-министра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В июле глава британского правительства и лидер Консервативной партии Борис Джонсон решил уйти со своих постов после скандала с бывшим заместителем парламентского организатора партии Крисом Пинчером. 20 июля Джонсон он выступил перед британским парламентом с прощальной речью. Сейчас в предвыборной кампании за пост премьер-министра участвуют глава МИД королевства Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

Отвечая на вопрос журналиста об ожидаемых изменениях в политике Великобритании по отношению к России, Песков ответил, что Кремль не рассчитывает на какие-либо подвижки.

«Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно. Но, вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание, что претенденты на должность премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны и так далее. Поэтому не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — приводит его слова РИА «Новости».



