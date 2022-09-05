В МИДе ожидают от Трасс продолжения антироссийской политики

В Москве ожидают, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сохранит деструктивные тенденции политики государства в отношении России. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Главу британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс 5 сентября избрали лидером Консервативной партии и по итогам прошедшего голосования назначат премьер-министром королевства.

Комментируя итоги выборов, дипломат заметил, что Россия «никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Великобританией». «Более того, — продолжил он, — каждый раз после очередной провокации англичан, сопровождавшейся голословными обвинениями и односторонними санкциями», Москва призывала остановить действия, негативно влияющие на отношения между странами.

Мэри Элизабет Трасс занимала должность министра внешней торговли королевства с 2019 года, 15 сентября 2021 года была назначена министром иностранных дел. В 2014-2017 годах была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министром юстиции. В 2016 году стала первой в истории женщиной — лорд-канцлером в первом кабинете Терезы Мэй. После объявления ее победы Трасс заявила, что планирует заняться ценами на электроэнергию и снизить налоги.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что после назначения Трасс от Лондона можно ожидать политики «без тормозов» в отношении мер, направленных против России. Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что «от перемены лиц на Даунинг-стрит сумма не поменяется» и Лондон в любом случае продолжит идти на обострение конфликта с Москвой.