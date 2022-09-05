В Минфине заявили о возможной легализации трансграничных расчетов в криптовалютах
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В Минфине заявили о возможной легализации трансграничных расчетов в криптовалютах

В Минфине заявили о возможной легализации трансграничных расчетов в криптовалютах

Минфин и Центробанк считают, что в ближайшее время нужно легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Моисеева, у регулятора и министерства осталась разница в подходах, однако с учетом изменения ситуации подход переосмысляется. Планируемая к созданию инфраструктура слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что нужно «в первую очередь легализовать как-то», рассказал замминистра финансов.

«С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой — поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее», — отметил Моисеев, добавив, что нормативные рамки все равно придется установить.


По его словам, Минфин и Банк России согласили, что в нынешних условиях не получится обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. При этом предложение министерства финансов заключается в том, чтобы у людей появились криптокошельки аналогичные открывающимся сейчас в интернете.

«Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами Российской Федерации. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзорные ЦБ субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства, и в первую очередь, конечно, знать своего клиента», — подчеркнул Моисеев.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали, где можно расплачиваться криптовалютой. Как отметил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, в России платить биткойнами и эфирами запрещено законом, но при согласовании с ЦБ и Правительством для зарубежных расчетов применение крипты, возможно, было бы целесообразным.

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По материалам: pnp.ru

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