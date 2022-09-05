В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в ЕДГ-2022
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В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в ЕДГ-2022

В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в ЕДГ-2022

В ОП РФ состоится видеоконференция с региональными штабами и палатами субъектов страны о готовности к общественному наблюдению за голосованием на выборах в ЕДГ-2022.

Видеоконференция пройдет 6 сентября в 12:30 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д.7).


Организатор мероприятия - Координационный совет по общественному контролю за голосованием. Модератором встречи станет председатель Координационного совета Максим Григорьев.

Участники обсудят готовность региональных штабов к процедуре общественного наблюдения и подготовку наблюдателей на основе модернизированного "Золотого стандарта".

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По материалам: uposters.ru

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