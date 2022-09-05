В польской деревне XVII века женщину похоронили с серпом на шее и замком на ноге

Вадим Карасев

Редкое захоронение XVII века было обнаружено археологами в деревне Пень, недалеко от города Быдгощ на севере Польши. Женщину похоронили с серпом на шее и висячим замком на пальце ноги — приспособлениями, использовавшимися, чтобы помешать стриге, демоническому существу, похожему на вампира, подняться из могилы и пить кровь живых.

Представители различного рода нечистой силы с названиями «стрига», «стригой», «штрига» известны на обширном пространстве Восточной Европы: в Греции, Словении, Хорватии, Черногории, Румынии, Албании, Западной Украине, Чехии, Словакии. Эти слова восходят к древнегреческому στρίξ, обозначавшему сову, а иногда также — и ночное демоническое существо. У южных славян стрига была живой женщиной-колдуньей, существовал и мужской вариант — стригой. Такие персонажи фольклора занимались вредоносной деятельностью, обычной для ведьм и колдунов — например, забирали молоко у соседских коров, насылали непогоду, наводили порчу на людей или скот. У западных славян такое понимание термина тоже встречается, но у них слово «стрига» употребляется еще в одном значении. Оно обозначает «ходячего покойника», вампира, который покидает могилу, чтобы пить кровь. Существовали признаки, позволяющие распознать стригу при жизни. Это может быть ребенок, родившийся с зубами, или человек, лишенный бровей, или, наоборот, тот, чьи густые брови срослись над переносицей.

Для предотвращения опасности при похоронах потенциальной стриги предпринимались особые меры. Их хоронили лицом вниз или разворачивали головой в ту сторону, где должны быть ноги. Иногда у покойника отрубали голову и клали ее между ног, протыкали тело колом или помещали на тело умершего острые предметы, например, серп. Его клали на шею, чтобы, если покойник попытается встать из могилы, серп отрезал ему голову. По словам профессора Дариуша Полиньского (Dariusz Polinski), руководившего раскопками некрополя, охранную функцию несет и замок на большом пальце левой ноги: он символизирует невозможность вернуться. Подозрения односельчан покойная женщина, видимо, вызвала своим необычным прикусом — один из ее передних зубов торчал вперед. Интересно, что на голове у нее была шелковая шапочка, которая в XVII веке стоила очень дорого и, по мнению археологов, свидетельствовала о высоком социальном статусе.