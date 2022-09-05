В России предложили ввозить товары Disney по серому импорту
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В России предложили ввозить товары Disney по серому импорту

В России предложили ввозить товары Disney по серому импорту«Известия»: ритейлеры предложили ввозить в РФ товары Disney по параллельному импорту

Ритейлеры предложили ввозить в Россию товары Disney по серому импорту, об этом сообщают «Известия».

Речь идет о продукции, которая создана двумя компаниями в коллаборации. Например, это может быть конструктор Lego в форме корабля стражей галактики Marvel. При этом Lego разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту, а Marvel, принадлежащий Disney — нет.

Кроме того, компания Disney окончательно ушла из России, поэтому нет возможности обратиться к ней и получить разрешение на ввоз.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Минпромторг с просьбой дать разъяснения, как поступать с такими товарами. В ведомстве пояснили, что для соблюдения законодательства необходимо разрешение каждого лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак.

В настоящее время прорабатывается возможность включения в перечень параллельного импорта дополнительных товарных знаков.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников сообщил, что программа параллельного импорта в России будет продлена.

В конце июня правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год.

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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